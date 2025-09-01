Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто же убил мать Соколовского в «Мажоре»? Эту интригу в сериале тянули слишком долго

Кто же убил мать Соколовского в «Мажоре»? Эту интригу в сериале тянули слишком долго

1 сентября 2025 11:21
Кадр из сериала «Мажор»

А месть сделала из Игоря совсем другого человека.

Смерть Анны Соколовской — одна из главных интриг «Мажора». Долгие годы Игорь жил с версией о трагическом «несчастном случае», но за красивой обёрткой скрывалась заказная расправа.

Как Анна попала в смертельную ловушку

В бурные 90-е Анна случайно узнала о преступных планах бизнес-партнёра мужа — Фишера. У неё на руках оказался компромат, и женщина спрятала документы в банковской ячейке.

Но этим подписала себе приговор. По приказу Фишера её убили, инсценировав самоубийство в ванной. Для маленького Игоря придумали другую легенду — будто мать погибла в аварии.

Расследование Мажора

Кадр из сериала «Мажор»

Став взрослым, Игорь начал собственное расследование. Правда открывалась кусками: свидетели умирали при загадочных обстоятельствах, друзья оборачивались предателями.

Даже близкий наставник Пряников оказался связующим звеном Фишера, годами скрывавшим правду. Разобраться было непросто: враги манипулировали Соколовским, подталкивая его к новым кровавым развязкам.

Фишер и его система

Фишер действительно отдал приказ убрать Анну. Но за ним стояла целая сеть — криминал, банки, продажные полицейские. Соколовский столкнулся не с одним человеком, а с системой. Символичным стало то, что документы Анны, спрятанные в «Фениксе», в итоге обрушили империю Фишера.

Чем закончилась месть

Истина обернулась потерями: Игнатьев пал от пули Пряникова, сам Пряников погиб в перестрелке, а Фишер лишился власти. Но и сам Игорь вышел из этой войны другим человеком. Его месть сделала его частью той самой системы, против которой он боролся.

Итог

Анну убили потому, что она знала слишком много. Смерть матери стала точкой отсчёта истории Мажора, а её тайна — стержнем всех сезонов. Развязка оказалась жестокой: правда открылась, но разрушила всё, что Игорь пытался сохранить.

Ранее мы писали: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026.

Фото: Кадр из сериала «Мажор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Читать дальше 29 сентября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) «Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“» Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“» Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше