Кто же убил мать Соколовского в «Мажоре»? Эту интригу в сериале тянули слишком долго

А месть сделала из Игоря совсем другого человека.

Смерть Анны Соколовской — одна из главных интриг «Мажора». Долгие годы Игорь жил с версией о трагическом «несчастном случае», но за красивой обёрткой скрывалась заказная расправа.

Как Анна попала в смертельную ловушку

В бурные 90-е Анна случайно узнала о преступных планах бизнес-партнёра мужа — Фишера. У неё на руках оказался компромат, и женщина спрятала документы в банковской ячейке.

Но этим подписала себе приговор. По приказу Фишера её убили, инсценировав самоубийство в ванной. Для маленького Игоря придумали другую легенду — будто мать погибла в аварии.

Расследование Мажора

Став взрослым, Игорь начал собственное расследование. Правда открывалась кусками: свидетели умирали при загадочных обстоятельствах, друзья оборачивались предателями.

Даже близкий наставник Пряников оказался связующим звеном Фишера, годами скрывавшим правду. Разобраться было непросто: враги манипулировали Соколовским, подталкивая его к новым кровавым развязкам.

Фишер и его система

Фишер действительно отдал приказ убрать Анну. Но за ним стояла целая сеть — криминал, банки, продажные полицейские. Соколовский столкнулся не с одним человеком, а с системой. Символичным стало то, что документы Анны, спрятанные в «Фениксе», в итоге обрушили империю Фишера.

Чем закончилась месть

Истина обернулась потерями: Игнатьев пал от пули Пряникова, сам Пряников погиб в перестрелке, а Фишер лишился власти. Но и сам Игорь вышел из этой войны другим человеком. Его месть сделала его частью той самой системы, против которой он боролся.

Итог

Анну убили потому, что она знала слишком много. Смерть матери стала точкой отсчёта истории Мажора, а её тайна — стержнем всех сезонов. Развязка оказалась жестокой: правда открылась, но разрушила всё, что Игорь пытался сохранить.

