Почему хоббиты носят одежду, но не носят обувь? Толкин объяснил этот странный парадокс

После просмотра фильма «Властелин колец» многие зрители замечают странную деталь: хоббиты аккуратно одеты, но при этом всегда ходят босиком.

Это выглядит намеренно и сразу отличает их от остальных народов Средиземья. У Толкина такой выбор никогда не бывает случайным.

Почему хоббиты обходятся без обуви

Толкин прямо объяснял эту особенность. У хоббитов плотные кожистые подошвы и густой теплый мех на ступнях. По сути, природа уже «выдала» им идеальную обувь. Обувь для них просто не нужна и даже мешает.

Кроме того, крепкие и чувствительные ноги делают хоббитов почти бесшумными. Именно эта врожденная скрытность стала одной из причин, по которой Гэндальф выбрал Бильбо для путешествия. Хоббиты умеют идти там, где другие будут слышны за много шагов.

Исключения, которые подтверждают правило

В книгах упоминается, что некоторые племена хоббитов все же носили обувь. Речь идет о крепышах, живших в более сыром и грязном климате. Но даже они считались исключением. Для большинства хоббитов босые ноги — часть их идентичности, такая же естественная, как любовь к дому и покою.

Почему при этом они носят одежду

Контраст особенно заметен в одежде. Наряды хоббитов напоминают не средневековые костюмы, а моду викторианской и эдвардианской Англии: жилеты, пиджаки, брюки, рубашки на пуговицах. Это осознанный ход автора.

Толкин вкладывал в Шир собственные воспоминания о спокойной английской деревне своего детства. Поэтому хоббиты выглядят «домашними» даже на фоне эпических событий, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Что это говорит о замысле Толкина

Босые ноги и уютная одежда подчеркивают главную роль хоббитов в истории. Они не воины и не герои по призванию. Они — напоминание о том, ради чего вообще стоит сражаться. Дом, покой и право идти по миру своим, пусть и босым, шагом.

