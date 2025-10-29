Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора

Жанр темного фэнтези в последние годы покорил интернет и социальные сети. Романы моментально становятся бестселлерами, их скупают миллионными тиражами и рекламируют в BookTok. Я тоже периодически увлекаюсь новинками и даже стала преданной фанаткой нескольких книжных циклов.

И вот четыре серии романов, которые я бы с удовольствием увидела не только в формате ИИ-роликов, но и с реальными актерами. Ведь они точно заслуживают экранизации!

Книжный цикл «Эмпирей», Ребекка Яррос

Это безусловный хит последних лет по всему миру. На данный момент вышло три книги из цикла — «Четвертое крыло», «Железное пламя» и «Ониксовый шторм». Всего планируется пять романов.

С «Четвертым крылом» я познакомилась около года назад. В центре сюжета — Вайолет Сорренгейл, которой пришлось стать всадницей на драконе в военной академии Басгиат. Мало того, что она дочь генерала, так еще и страдает от редкого заболевания. А враги в квадранте всадников не дремлют и мечтают уничтожить ее с первой минуты появления.

Здесь есть все, что нужно для крутого сериала. Драконы, эпичные схватки на земле и в воздухе, страстная любовная линии и политические интриги. К слову, Amazon уже выкупил права на экранизацию романов, но дело пока не дошло даже до кастинга.

Зато можно послушать потрясающий аудиосериал по «Эмпирею» на русском языке. Обязательно послушайте, это настоящее удовольствие для ушей!

«Книга Азраила», Эмбер Николь

На втором месте в личном топе ожидания я бы расположила «Книгу Азраила», из цикла «Боги и монстры». В русском переводе доступны два романа из серии, на языке оригинала — четыре, всего планируется семь.

Здесь главная героиня, Дианна, настоящее исчадье ада. В прямом смысле этого слова. Она — одно из древних чудовищ, которое уже тысячу лет выполняет грязную работу за своего создателя Кадена.

Но внутри Дианна — не чистое зло, ведь она обрекла себя на такую жизнь, спасая жизнь младшей сестры. Сама того не ведая, дьяволица стала частью масштабного плана по уничтожению мира. Ее это не беспокоило, пока она не встретила на своем пути Бога Самкиэля, которого прозвали Губителем мира.

Мне кажется, что это крутая история для сериала. Здесь и боги, и монстры, и космос, и другие планеты, и древние легенды. А еще здесь довольно необычная история любви. Дианна — безжалостная стерва, а вот ее любимый — настоящий мужчина, который готов на все ради возлюбленной.

«Королевство шипов и роз», Сара Дж. Маас

Эта фэнтези-серия давно закончена и имеет логичный финал. Всего в цикле пять книг, но наиболее интересны и важны по сюжету первые три. История начинается с «Королевства шипов и роз».

В этом фэнтези-мире земля разделена на две части. На одной живут обычные смертные люди, а другая часть покрыта тайнами и запретами. Смертному там не место, ведь ее населяют загадочные фейри.

По воле случая главная героиня Фейра оказывается по ту сторону стены и с удивлением узнает, что монстров там нет. Но между королевствами фейри назревает война, и девушка оказывается в самом эпицентре событий.

Этот цикл обещали экранизировать, но за десятилетие ничего не изменилось. Но я еще не теряю надежду, что другая киностудия все-таки воплотит эту задумку на экране.

«Мара и Морок», Лия Арден

Из российских фэнтези-циклов я бы выделила «Мару Морок» от Лии Арден. Это очень колоритная история, основанная на древних легендах. Славянская тематика прослеживается очень четко, поэтому на экране увидеть такую историю вдвойне приятно.

По сюжету спустя двести лет Мара вернулась из мертвых. Ее подняли из могилы и привязали к жизни другого мифического существа — Морока. Когда-то Мара была избранницей богини смерти, но сейчас она лишь монстр из сказок, которыми пугают детей.

Маре предстоит разобраться, зачем ее воскресили и на чьей стороне правда. Ведь в королевстве назревает конфликт, и древняя сила может стать пешкой в людских руках.

И похоже, эта история точно появится на экранах. В октябре 2025 года стало известно, что над экранизацией этой серии работает актриса и режиссер Дарья Мороз.

Цикл полностью вышел и состоит из четырех книг.

Вот такой топ у меня получился. А какие истории вы хотели бы увидеть на экране?

