«Переходный возраст», «Питт» и «Битва за битвой»: называем главных победителей «Золотого глобуса» — включайте смело, они ТОП

12 января 2026 15:15
Кадры из сериалов «Переходный возраст», «Питт», фильма «Битва за битвой»

Эти фильмы и сериалы будут смотреть весь год

В Беверли-Хиллз прошла церемония «Золотого глобуса», и в этом году она дала четкий ориентир — что именно сейчас стоит смотреть в кино и в сериалах. В списке победителей нет случайных проектов. Здесь либо громкие хиты, либо истории, которые будут обсуждать весь год.

Лучшие фильмы вечера

Главным победителем среди комедий и мюзиклов стала «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Фильм взял сразу четыре статуэтки — за лучший фильм, режиссуру, сценарий и женскую роль второго плана. Леонардо ДиКаприо остался без награды, зато Тимоти Шаламе унес приз за лучшую мужскую роль.

В драматической категории победил «Гамнет» Хлои Чжао. Картина о жене Шекспира оказалась самой сильной историей года, а Джесси Бакли получила награду за главную женскую роль.

По две статуэтки забрали также «Секретный агент», «Грешники» и анимационный хит «Кей-поп-охотницы на демонов».

Сериалы, которые теперь точно все посмотрят

В телевизионных номинациях триумфом стал мини-сериал «Переходный возраст», собравший сразу четыре награды. Его признали лучшим проектом года, а актеры Стивен Грэм и Эрин Доэрти забрали актерские статуэтки.

Кадр из сериала «Переходный возраст»

Лучшей драмой стал «Питт», а в комедийной категории победила «Киностудия» с Сетом Рогеном.

Что это значит для зрителей

«Золотой глобус» давно стал удобным фильтром. Если проект здесь победил, значит, его точно будут обсуждать, пересматривать и сравнивать с будущими премьерами. И теперь у нас есть четкий список — что включать в ближайшие вечера без риска потратить время зря.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что российский оператор посмотрел «Переходный возраст» и выдал профессиональную реакцию.

Фото: Кадры из сериалов «Переходный возраст», «Питт», фильма «Битва за битвой»
Екатерина Адамова
