«Пандора еще никогда не казалась такой реальной»: «Аватар: Пламя и пепел» удался – критики называют этот фильм лучшим в серии

Первый показ уже произошел и, кажется, у Кэмерона снова все получилось идеально.

Премьера третьего «Аватара» в Лос-Анджелесе 1 декабря получилась такой, что журналисты выходили из зала немного ошеломлёнными — в хорошем смысле.

Джеймс Кэмерон снова сделал своё фирменное «посмотрите это глазами, а потом попробуйте объяснить словами», и первые реакции оказались ярче, чем неон на Пандоре.

Что говорят критики

В середине показа, когда зал уже притих, самые въедливые журналисты начали записывать первые мысли. И вот что получилось.

«Рад сообщить, что "Аватар: Пламя и пепел" — лучший фильм в серии. Помимо потрясающих визуальных эффектов, он может похвастаться одними из лучших экшен-сцен в карьере Кэмерона и одним из лучших злодеев в кино за последние годы».

Другой критик подхватывает эту ноту как по дирижёрской палочке:

«Мастер повествования и визионер Джеймс Кэмерон вновь дарит нам гиперреалистичный опыт, полный эмоций и восторга. Этот фильм, многократно и исчерпывающе поднимающий планку, — настоящее пиршество, которое превзойдёт все ожидания».

Есть и те, кто смотрел ленту, едва успевая моргать — масштабы такие, что картинка давит не весом, а размахом:

«"Пламя и пепел" настолько дикий, непостижимо эпичный, амбициозный и дерзкий во всех отношениях, что вы простите ему заметные недостатки. Фильм захватывает и увлекает вас в снежный ком эмоций, действия и зрелищ, что под силу только Джеймсу Кэмерону».

Но в общем хоре восторга нашлось и несколько осторожных голосов:

«У меня смешанные чувства от "Аватара: Пламя и пепел". Визуально насыщенный фильм с идеальной постановкой, который часто спотыкается на повторах сюжетных линий персонажей и перефразированных моментах. Он более жестокий и тематический, чем прошлые части, это его главная сила. Очень хотел, чтобы фильм мне понравился».

И наконец, реакция, которая будто подводит итог всему этому потоку эмоций:

«"Аватар: Пламя и пепел" — кинособытие года, которое нужно увидеть, чтобы поверить в него. Джеймс Кэмерон создал грандиозный визуальный шедевр, где каждый кадр искрится креативностью и лучшими визуальными эффектами в истории кино. Пандора ещё никогда не казалась такой реальной и эмоционально насыщенной».

Итог

Судя по первым отзывам, Кэмерон снова сделал то, что у него получается лучше всего — взял масштаб, эмоции, зрелищность, смешал всё в единый поток и вывалил это на экран так, что зрители забывают про трёхчасовую длительность.

«Пламя и пепел» хвалят почти единодушно, упрекая разве что в избыточности — но в фильмах Кэмерона «слишком» обычно и означает «ровно столько, сколько нужно».

Официальная премьера в мире — 19 декабря, а в Россию фильм доберётся неофициально 25 декабря. Пандора снова зовёт.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем может быть отец Кири из «Аватара».