Самая таинственная героиня Пандоры: кем может быть отец Кири из «Аватара» - есть три правдоподобных версии

Во втором фильме Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» (2022) появляется Кири — приемная дочь Джейка и Нейтири, рожденная у аватара погибшей Грейс Огустин.
Девочка чувствует дыхание Эйвы, разговаривает с морскими существами и способна дышать под водой дольше всех. Но главный вопрос, мучающий фанатов — кто ее отец?
Сила, которая не от мира сего
Эйва — богиня Пандоры, живущая в каждом существе этой планеты. Она управляет циклом жизни и смерти, соединяя на’ви, растения и животных в единое дыхание.
Кири ощущает эту силу почти физически: растения тянутся к ней, семена Древа Душ кружат рядом, признавая ее избранной. Возможно, именно Эйва стала источником жизни девочки, зародив семя в теле аватара Грейс.
Любовь к Пандоре как источник жизни
Доктор Грейс Огустин, которую в первом фильме сыграла Сигурни Уивер, посвятила себя Пандоре и мечтала о союзе людей и на’ви. Ее любовь к этой планете была почти духовной.
Не исключено, что Кэмерон метафорично показал рождение Кири как проявление этой чистой связи — дитя любви, возникшее не по законам биологии, а по воле самой Пандоры.
Сцена, где ответ так и не прозвучал
Когда Кири соединяется с Древом Жизни клана Меткайина, она встречает мать в мире духов и спрашивает: «Кто мой отец?»
Но Грейс не успевает ответить — ее поглощает неизвестная сила, а Кири переживает судороги. Этот эпизод стал ключевым: режиссер сознательно оставил тайну неразгаданной, дав зрителям пространство для догадок.
Кем может быть отец Кири
Сценарий допускает три версии:
-
Кири — дитя Эйвы, непорочное создание, призванное спасти Пандору.
-
У Грейс был роман с человеком, чьи чувства и знания передались дочери.
-
Тайна рождения Кири — мост между мирами, символ связи Земли и Пандоры.
Джеймс Кэмерон ни одну из версий не подтвердил, но по визуальным намёкам (реакция флоры, связь Кири с Эйвой) наиболее вероятна именно божественная — без участия мужчины, будь то человек или на’ви.
И возможно, в следующей части именно Кири станет центральной фигурой истории — тем существом, через которое Пандора заговорит с людьми, пишет soyuz.ru.
