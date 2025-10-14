Меню
Киноафиша Статьи Самая таинственная героиня Пандоры: кем может быть отец Кири из «Аватара» - есть три правдоподобных версии

14 октября 2025 07:00
«Аватар: Путь воды»

Одни видят в приемной дочери Джейка и Нейтириней наследницу богини Эйвы, другие — результат земной любви.

Во втором фильме Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» (2022) появляется Кири — приемная дочь Джейка и Нейтири, рожденная у аватара погибшей Грейс Огустин.

Девочка чувствует дыхание Эйвы, разговаривает с морскими существами и способна дышать под водой дольше всех. Но главный вопрос, мучающий фанатов — кто ее отец?

Сила, которая не от мира сего

Эйва — богиня Пандоры, живущая в каждом существе этой планеты. Она управляет циклом жизни и смерти, соединяя на’ви, растения и животных в единое дыхание.

Кири ощущает эту силу почти физически: растения тянутся к ней, семена Древа Душ кружат рядом, признавая ее избранной. Возможно, именно Эйва стала источником жизни девочки, зародив семя в теле аватара Грейс.

Любовь к Пандоре как источник жизни

Доктор Грейс Огустин, которую в первом фильме сыграла Сигурни Уивер, посвятила себя Пандоре и мечтала о союзе людей и на’ви. Ее любовь к этой планете была почти духовной.

Не исключено, что Кэмерон метафорично показал рождение Кири как проявление этой чистой связи — дитя любви, возникшее не по законам биологии, а по воле самой Пандоры.

Сцена, где ответ так и не прозвучал

Когда Кири соединяется с Древом Жизни клана Меткайина, она встречает мать в мире духов и спрашивает: «Кто мой отец?»

Но Грейс не успевает ответить — ее поглощает неизвестная сила, а Кири переживает судороги. Этот эпизод стал ключевым: режиссер сознательно оставил тайну неразгаданной, дав зрителям пространство для догадок.

Кем может быть отец Кири

Сценарий допускает три версии:

  1. Кири — дитя Эйвы, непорочное создание, призванное спасти Пандору.

  2. У Грейс был роман с человеком, чьи чувства и знания передались дочери.

  3. Тайна рождения Кири — мост между мирами, символ связи Земли и Пандоры.

Джеймс Кэмерон ни одну из версий не подтвердил, но по визуальным намёкам (реакция флоры, связь Кири с Эйвой) наиболее вероятна именно божественная — без участия мужчины, будь то человек или на’ви.

И возможно, в следующей части именно Кири станет центральной фигурой истории — тем существом, через которое Пандора заговорит с людьми, пишет soyuz.ru.

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
