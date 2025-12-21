Ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из советской сказки «Морозко»: конечно, мачехой никто быть не захочет

Но результаты теста расставят все по местам.

Советская сказка «Морозко» — один из самых любимых новогодних фильмов. Персонажи киноленты давно полюбились зрителям, но не все одинаково. Например, мачеху или отца практически никто не любит.

Но в этом шуточном тесте мы предлагаем вам узнать, на кого из главных героев вы похожи. У вас есть четыре варианта — Настенька, Марфуша, мачеха и отец.

Не относитесь к результатам теста серьезно, даже если они вас не устроят!

Ранее мы писали: «Хвастун воскресил невесту из морозилки»: ИИ зашифровал 5 советских новогодних фильмов в одну строчку — попробуйте угадать (тест).