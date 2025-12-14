Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Хвастун воскресил невесту из морозилки»: ИИ зашифровал 5 советских новогодних фильмов в одну строчку — попробуйте угадать (тест)

«Хвастун воскресил невесту из морозилки»: ИИ зашифровал 5 советских новогодних фильмов в одну строчку — попробуйте угадать (тест)

14 декабря 2025 17:38
Кадр из фильма «Морозко»

Попробуйте мыслить, как искусственный интеллект.

Для нас советские новогодние фильмы — нечто родное и привычное. Мы не удивляемся поворотам сюжета, ведь эти кадры знакомы нам с детства. Но вот для искусственного интеллекта описания всеми любимых кинолент порой кажутся настоящим бредом…

И поэтому в качестве эксперимента редакция «Киноафиши» попросила нейросеть зашифровать новогодние хиты СССР в одну строчку. Попробуйте разобраться в том, как мыслит ИИ и разгадать, что же за фильм скрывается в коротком описании.

Перед вами 5 картинок — угадайте, что за фильм описала нейросеть!

Ранее мы писали: Семенова из «Невского» помнят все, а что насчет других ментов? Назовите имя героя по фото — справятся с тестом только преданные фанаты НТВ.

Фото: Кадр из фильма «Морозко»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Раневская столько не говорила: попробуйте отличить настоящие высказывания актрисы от тех, что ей приписывают (тест) Раневская столько не говорила: попробуйте отличить настоящие высказывания актрисы от тех, что ей приписывают (тест) Читать дальше 15 декабря 2025
Мы показали нейросети 6 кадров из советского кино: по такому описанию от ИИ фильмы угадают только единицы (тест) Мы показали нейросети 6 кадров из советского кино: по такому описанию от ИИ фильмы угадают только единицы (тест) Читать дальше 14 декабря 2025
«Танцуют все!»: у Гайдая по-другому быть и не может — угадайте 6 фильмов режиссера только по кадру с плясками (тест) «Танцуют все!»: у Гайдая по-другому быть и не может — угадайте 6 фильмов режиссера только по кадру с плясками (тест) Читать дальше 13 декабря 2025
Со «Штрафбатом» все пошло не так с самого начала: сериал собирались назвать совсем по-другому — скандал был бы еще громче Со «Штрафбатом» все пошло не так с самого начала: сериал собирались назвать совсем по-другому — скандал был бы еще громче Читать дальше 15 декабря 2025
Фраза «Москва слезам не верит» вошла в обиход задолго до фильма Меньшова: и вот что она означала в XVI веке Фраза «Москва слезам не верит» вошла в обиход задолго до фильма Меньшова: и вот что она означала в XVI веке Читать дальше 15 декабря 2025
Неудивительно, что жена отказалась от шубы: сколько стоил морской круиз Горбункова в «Бриллиантовой руке» Неудивительно, что жена отказалась от шубы: сколько стоил морской круиз Горбункова в «Бриллиантовой руке» Читать дальше 15 декабря 2025
Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности Читать дальше 15 декабря 2025
Роу добрался даже до Кольского полуострова: где снимали легендарную советскую сказку «Морозко» Роу добрался даже до Кольского полуострова: где снимали легендарную советскую сказку «Морозко» Читать дальше 14 декабря 2025
Маму дяди Федора из «Простоквашино» списали с реальной актрисы: увидев себя на экране, она потеряла дар речи Маму дяди Федора из «Простоквашино» списали с реальной актрисы: увидев себя на экране, она потеряла дар речи Читать дальше 14 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше