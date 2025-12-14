«Хвастун воскресил невесту из морозилки»: ИИ зашифровал 5 советских новогодних фильмов в одну строчку — попробуйте угадать (тест)

Для нас советские новогодние фильмы — нечто родное и привычное. Мы не удивляемся поворотам сюжета, ведь эти кадры знакомы нам с детства. Но вот для искусственного интеллекта описания всеми любимых кинолент порой кажутся настоящим бредом…

И поэтому в качестве эксперимента редакция «Киноафиши» попросила нейросеть зашифровать новогодние хиты СССР в одну строчку. Попробуйте разобраться в том, как мыслит ИИ и разгадать, что же за фильм скрывается в коротком описании.

Перед вами 5 картинок — угадайте, что за фильм описала нейросеть!

Ранее мы писали: Семенова из «Невского» помнят все, а что насчет других ментов? Назовите имя героя по фото — справятся с тестом только преданные фанаты НТВ.