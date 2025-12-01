Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ну, с пополнением! Цвета конвертов выдали пол будущих наследников Алёши, Добрыни и Ильи — вот кто у них родится (спойлер)

Ну, с пополнением! Цвета конвертов выдали пол будущих наследников Алёши, Добрыни и Ильи — вот кто у них родится (спойлер)

1 декабря 2025 17:38
Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Премьера нового мультфильма состоится в конце декабря.

«Три богатыря и свет клином» начинается как очередной поход за спасением Руси — туча закрывает солнце, княжество без защиты, впереди подвиги и Колыван, который явно что-то задумал.

Но самый громкий обсуждаемый момент трейлера — не враги, не магия и даже не Колыван. Внимательные зрители ставят видео на паузу совсем в другом месте.

Три жены, три живота — факт, который не спрятать

На лавке рядом — Любава, Настасья Филипповна и Алёнушка. Не намёки, не домыслы — у всех заметные животы, и камера не уводит взгляд. Это не однослойная деталь, а открытый спойлер, оставленный создателями намеренно. В комментариях уже пишут: поколение богатырей продолжится.

Ближе к финалу — кадр, который закрепляет догадку

В конце трейлера мелькают трое детей, точнее конверта разных цветов: у Ильи Муромца родился мальчик, у Алёши Поповича — девочка и у Добрыни — тоже девочка. Показывают быстро, но однозначно. Трейлер будто шепчет: эстафета передана. Русь теперь хранится не только мечами, но и теми, кто вырастет вслед за героями.

Ну, с пополнением! Цвета конвертов выдали пол будущих наследников Алёши, Добрыни и Ильи — вот кто у них родится (спойлер)

Зрители спорят, но интерес — рекордный

Одни рады, что вселенная развивается и теперь в ней появляются наследники, другие боятся, что сюжет уйдёт в семейность. Но обсуждение только растёт — редкий случай, когда спойлер не портит ожидание, а подогревает.

Если в этом фильме нам обещают три новых истории — возможно, это начало совсем другого пути. Не только про подвиги, но и про тех, для кого эти подвиги совершаются.

Ранее портал «Киноафиша» писал о сюжете релиза «Три богатыря. Ни дня без подвига-2».

Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
353 668 322 просмотра у одной серии «Маши и Медведя»: «Большая стирка» доказала, что даже Disney не всегда впереди 353 668 322 просмотра у одной серии «Маши и Медведя»: «Большая стирка» доказала, что даже Disney не всегда впереди Читать дальше 1 декабря 2025
Крош не от слова «крошка»? Почему героя «Смешариков» зовут именно так и как его имя перевели в Китае Крош не от слова «крошка»? Почему героя «Смешариков» зовут именно так и как его имя перевели в Китае Читать дальше 1 декабря 2025
Вышел свежий трейлер «Три богатыря и свет клином» — и, кажется, нас ждет сразу три будущих младенца в кадре (видео) Вышел свежий трейлер «Три богатыря и свет клином» — и, кажется, нас ждет сразу три будущих младенца в кадре (видео) Читать дальше 1 декабря 2025
А что если не «Три кота», а четыре? Создатели мультика-хита прокомментировали слухи о пополнении А что если не «Три кота», а четыре? Создатели мультика-хита прокомментировали слухи о пополнении Читать дальше 1 декабря 2025
36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде 36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде Читать дальше 29 ноября 2025
Взрослые смотрят «Зверополис 2» только чтобы узнать одно: так будут ли Ник и Джуди вместе? Взрослые смотрят «Зверополис 2» только чтобы узнать одно: так будут ли Ник и Джуди вместе? Читать дальше 29 ноября 2025
Только в этой серии «Маши и Медведя» можно найти больше 10 отсылок к известным фильмам: у эпизода 181 млн просмотров Только в этой серии «Маши и Медведя» можно найти больше 10 отсылок к известным фильмам: у эпизода 181 млн просмотров Читать дальше 29 ноября 2025
Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается Читать дальше 29 ноября 2025
Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена» Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена» Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше