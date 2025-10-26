Новинки октября: фильмы, из-за которых вы забудете о сне и телефоне — описания интригующие, сюжеты 10 из 10

Меню
26 октября 2025 07:29
«Девочка из Браунсвилла»

Пять премьер, где есть всё — любовь, судьба, юмор и немного магии.

Октябрь подкинул зрителям сразу несколько сильных историй — от романтики с петлёй времени до драмы о мальчике, пережившем пожар.

Эти фильмы не похожи друг на друга, но объединяет их одно: после просмотра вы ещё долго не сможете переключиться.

«Машина времени в текиле»

Австралийская комедия с Эмили Браунинг, где героиня получает второй шанс прямо во время новогодней вечеринки. Несколько глотков текилы — и вечер начинается заново.

Но чем чаще Минни пытается всё исправить, тем хуже становится. В итоге вместо примирения с бывшим она получает болезненный, но честный урок: жизнь невозможно перемотать, зато можно прожить по-настоящему.

«Душа в огне»

Фильм Шона Макнамары с Джоэлом Кортни и Уильямом Х. Мэйси основан на реальных событиях. Девятилетний Джон переживает пожар, после которог у него остаются ожоги почти по всему телу.

Проходят годы — он взрослеет, но не может отпустить прошлое. История превращается во вдохновляющую драму о человеке, который смог начать жизнь заново.

«Девочка из Браунсвилла»

Режиссёр Элейн дель Валье рассказывает о детстве в небогатом районе Нью-Йорка 80-х. Маленькая Элейн мечтает вернуть отца-музыканта, потерянного в наркотиках и бесконечных гастролях.

Это фильм о взрослении без прикрас, где боль, надежда и любовь звучат в каждом кадре.

«После лета»

Испанская драма Иоланды Сентено о женщине, потерявшей семью, которую сама построила. Паула расстаётся с мужем и вместе с ним теряет мальчика, которого растила как родного сына.

Камерная, тихая, но очень сильная история о том, что материнство не всегда прописано в документах.

«Требуется ремонт»

Мэделин Петш играет владелицу автомастерской, где работают только женщины. Её конкуренция с соседним автосервисом неожиданно переходит в роман — с шутками, искрой и маслом на руках.

Лёгкий фильм с британским чувством юмора и доброй энергией: смотреть — одно удовольствие.

Фото: Кадр из сериала «Девочка из Браунсвилла»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
