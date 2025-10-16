Каждый найдет, что посмотреть: 9 сериалов Netflix, которые выйдут до конца ноября — даты, рейтинги и подробности

От «Ведьмака» до «Монстров» Райана Мёрфи — в этом сезоне зрителей ждёт громкое возвращение хитов и неожиданные продолжения.

Осень на Netflix выдалась насыщенной: платформа выпускает сериалы на все вкусы — от политических триллеров до мистических хорроров.

В октябре и ноябре выходят долгожданные новые сезоны «Ведьмака», «Дипломатки», «Монстров» и «Очень странных дел».

Ниже — список премьер с датами, рейтингами и кратким описанием, которые помогут выбрать, что смотреть в первую очередь.

«Монстр» (3 сезон)

Антология, основанная на реальных преступлениях, возвращается с новой главой под названием «Монстр. История Эда Гина».

«Монстр» уже стал хитом — его третий сезон стартовал 3 октября и почти сразу занял первое место в англоязычном топе Netflix.

Сериал показывает путь Эда Гина — от сына маниакальной матери до человека, который создавал «идеальную женщину» из останков. В этом сезоне авторы сделали выбор в пользу минимализма: меньше крови, больше напряжения и психологического ужаса.

Рейтинг: Кинопоиск — 7.3, IMDb — 7.8

«Дипломатка» (3 сезон)

Кейт Уолер (Кери Рассел) возвращается в кресло посла США, чтобы справиться с новым международным кризисом — на этот раз в Европе. Скандалы, закулисные сделки и неосторожные признания ставят под угрозу и её карьеру, и брак.

Netflix обещает больше драмы, больше интриг и ещё более острые диалоги — за которые сериал и полюбили.

Рейтинг: Кинопоиск — 7.6, IMDb — 8.0

Премьера: 16 октября 2025 года.

«Линкольн для адвоката» (4 сезон)

Адвокат Микки Холлер снова берётся за невозможные дела, разъезжая по Лос-Анджелесу в своём автомобиле Lincoln.

Новый сезон обещает крупное дело против влиятельного разработчика, где правда — самая опасная улика.

Харизматичный герой, юридические баталии и атмосфера неонового Лос-Анджелеса — фирменный стиль сериала.

Рейтинг: Кинопоиск — 7.4, IMDb — 7.8

Премьера: 16 октября 2025 года.

«Дары моря» (2 сезон)

На Азорских островах находка лодки, набитой кокаином, обернулась для местных подростков катастрофой.

Новый сезон — о последствиях: предательства, долги и гонка с полицией по живописным берегам Атлантики.

Снято с реалистичным напряжением — как будто сам стоишь у штурвала этой безумной истории.

Рейтинг: IMDb — 7.4

Премьера: 17 октября 2025 года.

«Никто этого не хочет» (2 сезон)

Раввин с нестандартным чувством юмора и ведущая подкаста о сексе пытаются строить отношения, нарушая все правила. Второй сезон — о кризисе и взрослении: что сильнее — любовь или принципы?

Лёгкий, остроумный и по-американски дерзкий сериал, где каждая серия — как разговор с честным другом.

Рейтинг: Кинопоиск — 7.7, IMDb — 7.8

Премьера: 23 октября 2025 года.

«Ведьмак» (4 сезон)

Главная премьера осени. Впервые Геральта из Ривии сыграет Лиам Хемсворт, и фанаты уже спорят, сможет ли он повторить харизму Генри Кавилла.

Мир Сапковского переживает новое перерождение: Цири теряет доверие к наставнику, Йеннифэр вступает в игру за власть, а Империя Нильфгаарда рушится.

Сражения, магия и неизбежная судьба — Netflix обещает более мрачный тон и масштаб.

Рейтинг: Кинопоиск — 7.1, IMDb — 7.9

Премьера: 30 октября 2025 года.

«Чуть дыша» (2 сезон)

Испанская медицинская драма без глянца. Герои живут в режиме выгорания, где ошибка стоит жизни. Второй сезон ещё глубже показывает внутренний мир врачей и их борьбу между долгом и страхом.

Эмоциональный, правдивый и тревожно современный сериал о людях, которые каждый день спасают других, забывая о себе.

Рейтинг: Кинопоиск — 7.1, IMDb — 6.6

Премьера: 31 октября 2025 года.

«Свой человек внутри» (2 сезон)

Пожилой профессор возвращается под прикрытием в дом престарелых, чтобы раскрыть серию краж — но обнаруживает заговор, в который втянуты и сотрудники, и обитатели.

Сатирическая комедия с элементами детектива и британского абсурда — с каждым эпизодом всё неожиданнее.

Рейтинг: Кинопоиск — 7.3, IMDb — 7.6

Премьера: 20 ноября 2025 года.

«Очень странные дела» (5 сезон)

Финал десятилетия. Хоукинс захвачен Изнанкой, а герои вынуждены пожертвовать всем ради спасения мира.

Создатели подготовили эпичный финал, эмоционально сравнимый с концом «Мстителей».

Прощание с Одиннадцатью, Майком и остальными обещает стать главным событием осени.

Рейтинг: Кинопоиск — 8.4, IMDb — 8.6

Премьера: 25 ноября 2025 года.

Сериал Сезон Премьера Рейтинг Кинопоиск Рейтинг IMDb Монстр 3 3 октября 2025 7.3 7.8 Дипломатка 3 16 октября 2025 7.6 8.0 Линкольн для адвоката 4 16 октября 2025 7.4 7.8 Дары моря 2 17 октября 2025 7.4 7.4 Никто этого не хочет 2 23 октября 2025 7.7 7.8 Ведьмак 4 30 октября 2025 7.1 7.9 Чуть дыша 2 31 октября 2025 7.1 6.6 Свой человек внутри 2 20 ноября 2025 7.3 7.6 Очень странные дела 5 25 ноября 2025 8.4 8.6

