Каждый найдет, что посмотреть: 9 сериалов Netflix, которые выйдут до конца ноября — даты, рейтинги и подробности

Осень на Netflix выдалась насыщенной: платформа выпускает сериалы на все вкусы — от политических триллеров до мистических хорроров.
В октябре и ноябре выходят долгожданные новые сезоны «Ведьмака», «Дипломатки», «Монстров» и «Очень странных дел».
Ниже — список премьер с датами, рейтингами и кратким описанием, которые помогут выбрать, что смотреть в первую очередь.
«Монстр» (3 сезон)
Антология, основанная на реальных преступлениях, возвращается с новой главой под названием «Монстр. История Эда Гина».
«Монстр» уже стал хитом — его третий сезон стартовал 3 октября и почти сразу занял первое место в англоязычном топе Netflix.
Сериал показывает путь Эда Гина — от сына маниакальной матери до человека, который создавал «идеальную женщину» из останков. В этом сезоне авторы сделали выбор в пользу минимализма: меньше крови, больше напряжения и психологического ужаса.
Рейтинг: Кинопоиск — 7.3, IMDb — 7.8
«Дипломатка» (3 сезон)
Кейт Уолер (Кери Рассел) возвращается в кресло посла США, чтобы справиться с новым международным кризисом — на этот раз в Европе. Скандалы, закулисные сделки и неосторожные признания ставят под угрозу и её карьеру, и брак.
Netflix обещает больше драмы, больше интриг и ещё более острые диалоги — за которые сериал и полюбили.
Рейтинг: Кинопоиск — 7.6, IMDb — 8.0
Премьера: 16 октября 2025 года.
«Линкольн для адвоката» (4 сезон)
Адвокат Микки Холлер снова берётся за невозможные дела, разъезжая по Лос-Анджелесу в своём автомобиле Lincoln.
Новый сезон обещает крупное дело против влиятельного разработчика, где правда — самая опасная улика.
Харизматичный герой, юридические баталии и атмосфера неонового Лос-Анджелеса — фирменный стиль сериала.
Рейтинг: Кинопоиск — 7.4, IMDb — 7.8
Премьера: 16 октября 2025 года.
«Дары моря» (2 сезон)
На Азорских островах находка лодки, набитой кокаином, обернулась для местных подростков катастрофой.
Новый сезон — о последствиях: предательства, долги и гонка с полицией по живописным берегам Атлантики.
Снято с реалистичным напряжением — как будто сам стоишь у штурвала этой безумной истории.
Рейтинг: IMDb — 7.4
Премьера: 17 октября 2025 года.
«Никто этого не хочет» (2 сезон)
Раввин с нестандартным чувством юмора и ведущая подкаста о сексе пытаются строить отношения, нарушая все правила. Второй сезон — о кризисе и взрослении: что сильнее — любовь или принципы?
Лёгкий, остроумный и по-американски дерзкий сериал, где каждая серия — как разговор с честным другом.
Рейтинг: Кинопоиск — 7.7, IMDb — 7.8
Премьера: 23 октября 2025 года.
«Ведьмак» (4 сезон)
Главная премьера осени. Впервые Геральта из Ривии сыграет Лиам Хемсворт, и фанаты уже спорят, сможет ли он повторить харизму Генри Кавилла.
Мир Сапковского переживает новое перерождение: Цири теряет доверие к наставнику, Йеннифэр вступает в игру за власть, а Империя Нильфгаарда рушится.
Сражения, магия и неизбежная судьба — Netflix обещает более мрачный тон и масштаб.
Рейтинг: Кинопоиск — 7.1, IMDb — 7.9
Премьера: 30 октября 2025 года.
«Чуть дыша» (2 сезон)
Испанская медицинская драма без глянца. Герои живут в режиме выгорания, где ошибка стоит жизни. Второй сезон ещё глубже показывает внутренний мир врачей и их борьбу между долгом и страхом.
Эмоциональный, правдивый и тревожно современный сериал о людях, которые каждый день спасают других, забывая о себе.
Рейтинг: Кинопоиск — 7.1, IMDb — 6.6
Премьера: 31 октября 2025 года.
«Свой человек внутри» (2 сезон)
Пожилой профессор возвращается под прикрытием в дом престарелых, чтобы раскрыть серию краж — но обнаруживает заговор, в который втянуты и сотрудники, и обитатели.
Сатирическая комедия с элементами детектива и британского абсурда — с каждым эпизодом всё неожиданнее.
Рейтинг: Кинопоиск — 7.3, IMDb — 7.6
Премьера: 20 ноября 2025 года.
«Очень странные дела» (5 сезон)
Финал десятилетия. Хоукинс захвачен Изнанкой, а герои вынуждены пожертвовать всем ради спасения мира.
Создатели подготовили эпичный финал, эмоционально сравнимый с концом «Мстителей».
Прощание с Одиннадцатью, Майком и остальными обещает стать главным событием осени.
Рейтинг: Кинопоиск — 8.4, IMDb — 8.6
Премьера: 25 ноября 2025 года.
|
Сериал
|
Сезон
|
Премьера
|
Рейтинг Кинопоиск
|
Рейтинг IMDb
|
Монстр
|
3
|
3 октября 2025
|
7.3
|
7.8
|
Дипломатка
|
3
|
16 октября 2025
|
7.6
|
8.0
|
Линкольн для адвоката
|
4
|
16 октября 2025
|
7.4
|
7.8
|
Дары моря
|
2
|
17 октября 2025
|
7.4
|
7.4
|
Никто этого не хочет
|
2
|
23 октября 2025
|
7.7
|
7.8
|
Ведьмак
|
4
|
30 октября 2025
|
7.1
|
7.9
|
Чуть дыша
|
2
|
31 октября 2025
|
7.1
|
6.6
|
Свой человек внутри
|
2
|
20 ноября 2025
|
7.3
|
7.6
|
Очень странные дела
|
5
|
25 ноября 2025
|
8.4
|
8.6
Также прочитайте: 3 проверенных ромкома на Netflix, которые возвращают хорошее настроение за 10 минут — есть беспроигрышный вариант с 94 % на RT