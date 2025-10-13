3 проверенных ромкома на Netflix, которые возвращают хорошее настроение за 10 минут — есть беспроигрышный вариант с 94 % на RT

Истории, где любовь, ирония и харизма актёров делают день чуть лучше.

Netflix собрал у себя немало классических романтических комедий, но некоторые из них по-прежнему невозможно выключить.

Они не устарели, не потеряли лёгкости и до сих пор работают как эмоциональный антидепрессант. Вот три фильма, которые стоит пересмотреть прямо сейчас.

«Ей это нужно позарез» (She’s Gotta Have It, 1986)

Дебют Спайка Ли стал тем редким случаем, когда режиссёр одновременно снимает и ставит диагноз эпохе.

Молодая художница Нола Дарлинг живёт в Бруклине, встречается с тремя мужчинами и отказывается выбирать одного — слишком любит свободу.

Чёрно-белая стилистика, живая энергия Нью-Йорка и остроумные диалоги сделали фильм культовым.

На Rotten Tomatoes — 94 %, и не зря: эта история до сих пор чувствуется свежей и дерзкой.

«10 причин моей ненависти» (10 Things I Hate About You, 1999)

Классика школьных комедий конца девяностых, где Юлия Стайлз и Хит Леджер сделали невозможное — превратили «Укрощение строптивой» Шекспира в искреннюю историю о взрослении и любви.

Сцена с песней на трибуне стадиона до сих пор считается одной из самых романтичных в кино, а цитаты из фильма живут в соцсетях и спустя годы.

«Забыть и вспомнить» (Kicking and Screaming, 1995)

Дебют Ноя Баумбаха — лёгкая и немного ностальгическая история о выпускниках, которые не знают, как жить дальше.

За разговорами о любви, ошибках и страхах фильм превращается в точный портрет поколения, где у каждого свои шрамы, но у всех — одно желание быть понятым.

