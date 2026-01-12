Как звали Мастера? У Булгакова герой был без имени, но Бортко нарушил канон

Одна из вечных загадок великого романа «Мастер и Маргарита» — имя его главного творца. Сам Михаил Булгаков намеренно оставил своего героя безымянным, наделив его лишь гордым званием — Мастер. Казалось бы, этот выбор автора — окончателен и не подлежит обсуждению.

Однако у создателя самой знаменитой экранизации, режиссера Владимира Бортко, нашлось смелость дать безымянному гению не только имя, но и фамилию.

Как звали Мастера у Булгакова

В своём знаменитом романе Булгаков намеренно оставил главного героя без имени. Персонаж известен нам лишь по прозвищу «Мастер», которое ему дала возлюбленная Маргарита. На все расспросы о его прошлом и имени он лишь отмахивался.

Позже, попав в психиатрическую клинику, он и вовсе лишился личности.

Исследователи считают, что автор не мог дать герою собственное имя, ведь он и Мастер — не одно лицо. А любое другое имя разрушило бы ту самую завесу тайны.

Ходили слухи, что его могли звать Иосиф — имя, созвучное библейской тематике. Но Булгаков по понятным причинам не стал использовать его в тексте в те годы.

Как звали Мастера у Бортко

В экранизации Владимира Бортко у Мастера всё-таки появилось имя. Внимательные зрители могли заметить его в восьмой серии. Когда Воланд читает знаменитый роман, на титульном листе видны данные автора: «Максудов Николай Афанасьевич».

Эта фамилия — не случайность. Героя с такой же фамилией Булгаков вывел в своём «Театральном романе».

А имя и отчество, Николай Афанасьевич, принадлежали младшему брату самого писателя. Видимо Бортко таким бразом и скомпановал нужный ему образ.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как Бортко исправил задумку Михаила Булгакова.