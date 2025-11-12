Меню
Читавшие «Мастера и Маргариту» знают, что на балу Воланда она — голая: так почему же Бортко исправил задумку Булгакова?

12 ноября 2025 16:11
Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»

Это решение в итоге оказалось правильным.

Когда Владимир Бортко взялся за экранизацию «Мастера и Маргариты», самой сложной сценой для всей команды стала именно знаменитая глава о бале у Сатаны. И не только из-за компьютерной графики, огня и фонтанов — но и из-за вопроса, который мучил съёмочную группу с первых дней: как показать обнажённую Маргариту, не нарушив ни эстетики, ни приличий?

Испытание, а не соблазн

В романе Булгакова Маргарита действительно предстает перед Воландом без одежды — как символ духовного освобождения. Но режиссёр и художники решили, что прямолинейность сцены в кино убьёт метафору.

По словам художника-постановщика Владимира Светозарова, они с Бортко и художником Мариной Николаевой пришли к выводу: «голое тело — это вульгарно». Бал у Воланда — не праздник страсти, а мучительное испытание, через которое Маргарита должна пройти.

Поэтому костюм героини не должен был быть ни соблазнительным, ни роскошным — он должен был отражать боль, жертву и внутреннюю силу.

Доспехи вместо наготы

Так появился костюм, который вошёл в историю сериала: металлическое платье, напоминающее рыцарские доспехи. Оно было создано вручную, по индивидуальному эскизу, и стоило дорого даже по меркам телевизионных постановок. Светозаров объяснял:

«Он должен подчёркивать страдание Маргариты. Ведь бал — это не наслаждение, а испытание, которое устраивает Воланд».

Костюм стал символом внутренней брони героини — она защищена не тканью, а своей решимостью.

Итог

В итоге решение не раздевать Маргариту оказалось верным: вместо шокирующей сцены зрители увидели женщину, чья нагота — не физическая, а духовная. Анна Ковальчук сыграла героиню не в теле, а в душе — и именно поэтому бал Воланда в сериале Бортко до сих пор называют одной из самых сильных сцен в истории отечественного телевидения.

Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
