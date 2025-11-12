Читавшие «Мастера и Маргариту» знают, что на балу Воланда она — голая: так почему же Бортко исправил задумку Булгакова?

Когда Владимир Бортко взялся за экранизацию «Мастера и Маргариты», самой сложной сценой для всей команды стала именно знаменитая глава о бале у Сатаны. И не только из-за компьютерной графики, огня и фонтанов — но и из-за вопроса, который мучил съёмочную группу с первых дней: как показать обнажённую Маргариту, не нарушив ни эстетики, ни приличий?
Испытание, а не соблазн
В романе Булгакова Маргарита действительно предстает перед Воландом без одежды — как символ духовного освобождения. Но режиссёр и художники решили, что прямолинейность сцены в кино убьёт метафору.
По словам художника-постановщика Владимира Светозарова, они с Бортко и художником Мариной Николаевой пришли к выводу: «голое тело — это вульгарно». Бал у Воланда — не праздник страсти, а мучительное испытание, через которое Маргарита должна пройти.
Поэтому костюм героини не должен был быть ни соблазнительным, ни роскошным — он должен был отражать боль, жертву и внутреннюю силу.
Доспехи вместо наготы
Так появился костюм, который вошёл в историю сериала: металлическое платье, напоминающее рыцарские доспехи. Оно было создано вручную, по индивидуальному эскизу, и стоило дорого даже по меркам телевизионных постановок. Светозаров объяснял:
«Он должен подчёркивать страдание Маргариты. Ведь бал — это не наслаждение, а испытание, которое устраивает Воланд».
Костюм стал символом внутренней брони героини — она защищена не тканью, а своей решимостью.
Итог
В итоге решение не раздевать Маргариту оказалось верным: вместо шокирующей сцены зрители увидели женщину, чья нагота — не физическая, а духовная. Анна Ковальчук сыграла героиню не в теле, а в душе — и именно поэтому бал Воланда в сериале Бортко до сих пор называют одной из самых сильных сцен в истории отечественного телевидения.
Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.