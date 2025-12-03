«Невский» возвращается, и не он один: полный список новых сериалов с Антоном Васильевым на ближайший год

Возвращение Павла Семёнова в сериале «Невский-8» в 2026 году станет лишь частью большого сезона для Антона Васильева.
В работе у актёра сразу несколько многосерийных проектов разных жанров — от жёсткого криминального детектива до спортивной драмы и исторического фэнтези.
«Невский-8»
В новом сезоне Павел Семёнов снова оказывается в центре силового конфликта после возвращения генерала Кондратьева.
Противостояние старых полковников, передел криминального влияния в городе и попытка личного задержания загадочного преступника приводят героя Васильева в смертельную ловушку. Полицейская линия снова становится личной.
«Джайв»
В этом восьмисерийном проекте Васильев играет легендарного тренера по танцам Дмитрия Смирнова.
Он формирует новую пару в мире профессионального джайва, делая ставку на парня из киргизского аула. Спортивная драма здесь плотно переплетается с социальным конфликтом и борьбой за лидерство.
«Грабитель»
Иронический детектив НТВ строится вокруг сотрудника экономической полиции Глебова, которого обвиняют в ограблении банка и убийстве.
Герой Васильева вынужден скрываться и вести собственное расследование, притворяясь фининспектором. Чем ближе он подбирается к «чёрной бухгалтерии», тем опаснее становится круг подозреваемых.
«Витязи»
Фэнтези-сериал о тайно живущих среди людей потомках древних богатырей. После вторжения войска Калина-царя витязи скрываются веками, выходя на защиту страны лишь в самые переломные моменты истории. В проекте Васильев появляется в образе одного из последних воинов.
«Большая фарма»
Драматическая история вокруг изобретения лекарства, способного вылечить любые болезни. Персонаж Васильева вовлечён в конфликт между учёными, рынком и семейными амбициями.
Здесь тема медицины превращается в разговор о власти, деньгах и цене компромиссов.
