Киноафиша Статьи «Невский» возвращается, и не он один: полный список новых сериалов с Антоном Васильевым на ближайший год

3 декабря 2025 14:44
«Невский-8»

Важный экранный год актёра с детективами, драмами и историческим фэнтези.

Возвращение Павла Семёнова в сериале «Невский-8» в 2026 году станет лишь частью большого сезона для Антона Васильева.

В работе у актёра сразу несколько многосерийных проектов разных жанров — от жёсткого криминального детектива до спортивной драмы и исторического фэнтези.

«Невский-8»

В новом сезоне Павел Семёнов снова оказывается в центре силового конфликта после возвращения генерала Кондратьева.

Противостояние старых полковников, передел криминального влияния в городе и попытка личного задержания загадочного преступника приводят героя Васильева в смертельную ловушку. Полицейская линия снова становится личной.

«Невский-8»

«Джайв»

В этом восьмисерийном проекте Васильев играет легендарного тренера по танцам Дмитрия Смирнова.

Он формирует новую пару в мире профессионального джайва, делая ставку на парня из киргизского аула. Спортивная драма здесь плотно переплетается с социальным конфликтом и борьбой за лидерство.

«Джайв»

«Грабитель»

Иронический детектив НТВ строится вокруг сотрудника экономической полиции Глебова, которого обвиняют в ограблении банка и убийстве.

Герой Васильева вынужден скрываться и вести собственное расследование, притворяясь фининспектором. Чем ближе он подбирается к «чёрной бухгалтерии», тем опаснее становится круг подозреваемых.

«Грабитель»

«Витязи»

Фэнтези-сериал о тайно живущих среди людей потомках древних богатырей. После вторжения войска Калина-царя витязи скрываются веками, выходя на защиту страны лишь в самые переломные моменты истории. В проекте Васильев появляется в образе одного из последних воинов.

«Большая фарма»

Драматическая история вокруг изобретения лекарства, способного вылечить любые болезни. Персонаж Васильева вовлечён в конфликт между учёными, рынком и семейными амбициями.

Здесь тема медицины превращается в разговор о власти, деньгах и цене компромиссов.

Также прочитайте: Вы помните её по «Камбэку»: 5 фильмов и сериалов с Василисой Коростышевской, которые цепляют не меньше

Фото: Кадр из сериала «Невский-8», «Джайв», «Грабитель» 
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
