Вы помните её по «Камбэку»: 5 фильмов и сериалов с Василисой Коростышевской, которые цепляют не меньше

Юная актриса нового поколения и её роли, о которых говорят всё громче.

Сериал «Камбэк» (2025) сделал Василису Коростышевскую по-настоящему узнаваемой. Её Даша — резкая, уязвимая, упрямая — один из самых запоминающихся образов среди подростков в российских проектах последних лет.

Однако «Камбэк» — далеко не единственная роль начинающей артистки.

«Камбэк» (2025)

Подростковая драма с характером и нервом времени. Даша живёт в жёсткой реальности, где взрослым не до детей, а выживать приходится рано и быстро.

Героиня Коростышевской вызывает сопереживание не жалостью, а упрямством и внутренним стержнем. Именно эта роль сделала актрису узнаваемой.

«Цветы жизни» (2024)

Тёплый сериал о том, как чужой ребёнок может за короткое время стать самым близким человеком. Саша в исполнении Коростышевской — не «удобная» девочка, а живой, сложный подросток со страхами, вспышками обид и отчаянным желанием остаться в семье.

«Мятежники» (2024)

Эмоционально тяжёлое, но очень человечное кино. Настя немая — и именно поэтому каждый её взгляд работает сильнее слов. История интерната, который хотят закрыть, превращается в фильм о том, как дети учатся защищать себя и свой мир.

«Мой любимый чемпион» (2024)

Светлая семейная драма про мечту, которая держит на плаву после утраты. Героиня Коростышевской — упрямая, ранимая и очень живая девочка, для которой спорт становится способом справиться с болью и найти точку опоры.

«Социализация» (2025)

Подростковое кино о резком столкновении закрытого мира и обычной школьной реальности. Таня в исполнении Коростышевской — та самая искра, которая запускает цепочку решений, сомнений и первых серьёзных выборов. Премьера фильма ожидается на фестивале «Зимний» в декабре.

