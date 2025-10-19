Меню
Неужели «Черный телефон» основан на реальных событиях? Правда, от которой мурашки по коже

19 октября 2025 10:23
Кадр из фильма «Чёрный телефон 2»

Разбираемся, где кончается вымысел и начинается кошмар.

17 октября в прокат выходит вторая часть хоррора «Чёрный телефон» — и вместе с ней снова возвращается главный вопрос, который зрители задают себе уже третий год: а была ли эта история реальной?

Нет. Никакого настоящего «Чёрного телефона» в подвале серийного убийцы не существовало. Но Джо Хилл, сын Стивена Кинга и автор одноимённого рассказа, вдохновлялся тем, что действительно происходило в Америке — серией похищений и убийств в 50–70-е годы.

Именно из газетных вырезок о людях вроде Эда Гина, того самого расчленителя, чьи ужасы потом легли в основу «Молчания ягнят» и «Психо», вырос Граббер — маниакальный злодей с жуткой маской и вкрадчивым голосом.

Сюжет фильма — полностью вымышленный, но слишком убедительный, чтобы не заставить нервно обернуться. Подросток Финни оказывается в подвале маньяка, где единственная связь с внешним миром — старый дисковый телефон.

Он звонит... мёртвым. Бывшие жертвы Граббера говорят с ним, подсказывают, как выбраться, и этот холодок от потустороннего — куда страшнее любого ножа.

Именно поэтому многие зрители до сих пор уверены, что в основе истории лежит реальный случай. Но нет — весь ужас «Чёрного телефона» в том, что он придуман, но ощущается как правда.

