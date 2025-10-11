Меню
«Это невероятно страшный фильм»: критики поставили «Черному телефону 2» 81% свежести на Rotten Tomatoes и хвалить хоррор есть за что

11 октября 2025 15:13
Кадр из фильма «Чёрный телефон 2»

Зрители написали, что каждая сцена будто дышит холодом.

Хоррор Скотта Дерриксона возвращается — и делает это громко. Премьера «Чёрного телефона 2» состоится 17 октября, но критики уже успели посмотреть фильм и вынести свой вердикт.

На Rotten Tomatoes у картины 81% свежести — высокий показатель для сиквела, тем более в жанре ужасов.

Если в первой части события разворачивались в душной, замкнутой атмосфере подвала, то теперь всё происходит на холодном зимнем фоне. Снежный пейзаж стал не просто декорацией, а частью сюжета — белизна скрывает следы, а тишина будто усиливает крики.

Один из рецензентов отмечает:

«"Чёрный телефон 2" развивает главных героев и злодея в совершенно новом направлении. Картина может похвастаться множеством превосходных сцен и актёрской игрой, даже если некоторые решения портят достоинства фильма».

Фильм снова сталкивает зрителей с Финном, пережившим ужасы прошлого. Теперь ему предстоит искать сестру, исчезнувшую в заброшенном детском лагере. Итан Хоук возвращается к своей роли — всё такой же спокойный, пугающе вежливый маньяк в маске.

Критики пишут, что Дерриксон смог сохранить атмосферу оригинала и добавить в неё новые детали.

«Фильм тесно связан с первой частью, но как продолжение он действительно выделяется благодаря своему собственному стилю и концепции. Дерриксон мастерски это передаёт благодаря новой локации, совместной работе главных героев и тому, как развивается злодей».

Визуально фильм напоминает классические зимние триллеры, где каждая сцена будто дышит холодом. Но при этом хоррор-составляющая осталась прежней: напряжение растёт, даже когда экран почти пуст.

«Это невероятно страшный фильм, даже учитывая его размеренный темп. Всё дело в том, что, когда имеешь дело со снами главных героев, может произойти всё что угодно».

Да, сюжет уступает первой части, но игра Итана Хоука и мрачная поэзия Дерриксона делают своё дело. «Чёрный телефон 2» не пытается быть громче оригинала — он просто звонит снова. И этот звонок точно не захочется пропустить.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из фильма «Чёрный телефон 2»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
