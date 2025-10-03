«Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт

Когда на Netflix 25 сентября 2025 года вышел «Дом Гиннесса», у меня, как у давней поклонницы «Острых козырьков», внутри будто загорелась лампочка ожидания. Тот же создатель — Стивен Найт, те же приёмы исторической драмы, интриги, кланы, наследство, большие деньги.

Казалось бы, рецепт успеха готов. Но чем дальше я смотрела, тем отчётливее понимала: это совсем другая история, и сравнивать её с «Острыми козырьками» — больно.

Нет той самой семейной магии

В «Козырьках» сила всегда была в семье. Шелби можно было ненавидеть или любить, но они были едины. Их семейные посиделки, шутки, странные ритуалы и общая безрассудность делали их живыми и настоящими.

В «Доме Гиннесса» — совсем иначе. Наследники Бенджамина Гиннесса — Артур, Эдвард, Энн и Бен — будто разрозненные островки. Их объединяет фамилия и пивная империя, но душевного клея между ними нет. Каждый живёт в своей темной нише, со своими страстями и скелетами.

Шелби могли ругаться до хрипоты, но за стол садились вместе. Гиннессы же сидят по разным углам, и если и встречаются, то не ради родственной близости, а ради деловых разговоров и борьбы за наследство. И это для меня — главное разочарование.

Нет своего Томаса Шелби

Признаюсь честно: во многом «Острые козырьки» держались на Киллиане Мёрфи. Его Томас Шелби был настолько харизматичен, что влюблял в себя с первого кадра.

В «Доме Гиннесса» такой фигуры нет. Нет персонажа, который бы тянул одеяло на себя, завораживал голосом и взглядом, был центром всей истории.

Да, Артур и Эдвард интересны по-своему, но они не становятся новыми Томми. Артур слишком зажат, скован наследием и общественными рамками, а Эдвард — скорее умный менеджер, вынужденный подтирать за братом и решать семейные дела. Хорошие, качественные персонажи, но без той самой искры.

Гиннессы — заложники богатства

Вторая проблема — сама суть их положения. Шелби начинали снизу, пробивались, дрались за своё место под солнцем, плевали на правила. Они сами устанавливали законы Бирмингема.

Гиннессы же изначально богаты. Им досталось всё: фамилия, пивоварня, власть. Но вместе с этим — и оковы. Они не могут свободно выбирать, кого любить. Не могут открыто жить, как хотят. Их жизнь подчинена традициям, политике и церковным правилам.

Если Шелби — это пламя, которое выжигает всё на пути, то Гиннессы — крысы, шуршащие в углу богатого дома. Они действуют тайно, осторожно, прячут свои чувства и желания. И это сильно убивает драйв.

Но есть и плюсы

И всё же ближе к финалу сезона сериал оживает. Интриги накаляются, сцены становятся динамичнее, а сюжет наконец втягивает.

Особенно стоит выделить игру Даниэль Галлиган (Оливия, жена Артура) — её роль приносит в историю глубину. А Джек Глисон, тот самый Джоффри из «Игры престолов», пусть и играет роль второго плана, но добавляет напряжения и харизмы.

По персонажам

Бен, страдающий от алкоголизма, практически не раскрыт — жаль, это мог быть сильный драматический элемент. Энн, набожная сестра, остаётся в тени братьев. Артур как старший слишком подавлен наследием, и в итоге самым интересным для меня оказался Эдвард — умный, рациональный, единственный, кто действительно держит пивоварню на плаву.

Итог

«Дом Гиннесса» — неплохой сериал. У него своя атмосфера: Ирландия XIX века, Нью-Йорк, политические интриги, движение фениев, борьба за наследство. Всё это увлекательно, но не хватает того, что сделало «Острые козырьки» культовыми: харизматичного лидера, семейной магии и безрассудной свободы.

Финал первого сезона явно готовит почву для продолжения. Возможно, второй сезон будет динамичнее и сильнее. Но пока — для фаната «Козырьков» «Дом Гиннесса» остаётся скорее любопытным экспериментом, чем новым хитом от Стивена Найта.

