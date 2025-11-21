Меню
Киноафиша Статьи Не ждите спокойного 2 сезона: в «Воскрешении» может появиться самый опасный маньяк в истории «Декстера» (осторожно, спойлеры)

21 ноября 2025 08:56
Кадр из сериала «Декстер: Воскрешение»

Премьера ожидается в конце 2026 года.

Второй сезон сериала «Декстер: Воскрешение» может преподнести куда более опасный сюрприз, чем ожидали зрители. Создатель проекта Клайд Филлипс подтвердил: в новых сериях наконец появится Нью-Йоркский потрошитель — маньяк, о котором весь первый сезон говорили шёпотом.

Что рассказал Филлипс

В подкасте Dark Passengers шоураннер признался: изначально он не собирался разворачивать отдельную линию Потрошителя. В первой главе зрители услышали лишь его голос и увидели упоминание в деле Прейтера.

Но интерес фанатов оказался таким большим, что сценаристы пересмотрели планы. Дон Фрамт выйдет из тени во втором сезоне. Кто исполнит роль, Филлипс не уточнил, ограничившись коротким: «Он будет во втором сезоне».

Финал первой части напомнил: Декстер и Гаррисон уничтожили клуб маньяков миллиардера Прейтера, а Декс забрал досье на серийных убийц. Только одно дело он оставил детективу полиции Нью-Йорка — Клодетт Уоллес. Это и было досье на Потрошителя, которого она преследует годами.

Пересечётся ли Декстер с новым маньяком

По версии Филлипса, расследовать убийцу будет полиция. Это означает, что Фрамт может остаться второстепенным злодеем — по крайней мере в начале. Декстер рискует привлечь к себе слишком много внимания, если попробует выйти на Потрошителя первым, пишет Soyuz.

Однако сценаристы оставляют пространство для манёвра: Декс может наблюдать за делом из тени. А если Уоллес ошибётся или окажется в опасности, он вмешается. Съёмки второго сезона стартовали в апреле 2026 года, релиз ожидается в конце 2026-го.

Ранее портал «Киноафиша» писал про реальный прототип Декстера.

Фото: Кадр из сериала «Декстер: Воскрешение»
Екатерина Адамова
