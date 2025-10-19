Меню
Кровавый след длиною в 30 лет: у самого кошмарного маньяка «Декстера» был реальный прототип – еще жестче и умнее

19 октября 2025 11:50
Этот монстр долго умудрялся сбегать от правосудия в последний момент.

Сегодня совпали два волшебных числа: Майклу Гэмбону могло исполниться 85, а Джону Литгоу стукнуло 80. Один навсегда остался волшебником на экране, другой уже стал новым Альбусом в сериале «Гарри Поттер» от HBO.

Но если будущий директор Хогвартса еще впереди, то главный кошмар Литгоу уже позади – и зовут его Артур Митчелл, более известный как Троица из «Декстера».

Кровавый след длиною в 30 лет: у самого кошмарного маньяка «Декстера» был реальный прототип – еще жестче и умнее

Не идеальный отец, а кошмарный маньяк

Если бы четвертый сезон «Декстера» не начался со сцены, в которой добродушный школьный учитель и филантроп Артур Митчелл убивает девушку в ее же ванной, зрители не заподозрили бы подвоха.

На публику Литгоу играл человека, который строит дома для бедных, улыбается соседям и воспитывает двоих детей. Все выглядело прилично, если не считать одного факта: этот благообразный американец – серийный убийца с ритуальным циклом из трех (а на деле четырех) убийств.

Литгоу сделал Троицу ужасающим именно потому, что тот не похож на монстра. Он вежлив, добр, чуть рассеян – а потом хладнокровно убивает ребенка, женщину и мужчину, воспроизводя свои детские травмы.

За эту роль актер получил «Эмми» и «Золотой глобус» – и до сих пор ассоциируется у фанатов «Декстера» с самым страшным злодеем сериала.

Кровавый след длиною в 30 лет: у самого кошмарного маньяка «Декстера» был реальный прототип – еще жестче и умнее

Три цикла и одно проклятие

Троица убивает по шаблону: мальчик, женщина, мать и отец – каждый символизирует утрату из его детства. Сестра умерла в ванне, мать прыгнула с моста, отец бил и унижал, пока маленький Артур не убил его сам.

С тех пор Митчелл замкнул себя в вечную петлю насилия, повторяя свой личный ад раз за разом.

Литгоу играл Митчелла без привычных клише маньяка. Он не визжит, не смеется, не получает наслаждения. Он просто должен убивать – как кто-то другой должен утром включить кофеварку.

В этом будничном ужасе и заключался настоящий страх: монстр, который улыбается тебе через забор.

Кровавый след длиною в 30 лет: у самого кошмарного маньяка «Декстера» был реальный прототип – еще жестче и умнее

Прототип, который был страшнее вымысла

Создатели «Декстера» вдохновлялись реальным преступником – Деннисом Рейдером, известным как BTK (от слов «bind, torture, kill» – «свяжи, пытай, убей»). Он тоже был примерным семьянином и уважаемым членом общины, пока не выяснилось, что он убил как минимум десять человек.

Как и Митчелл, он вел двойную жизнь, писал письма в прессу и годами скрывался за фасадом благочестия.

Литгоу, к счастью, взял у прототипа не жестокость, а холодную рутину. Он не делал из Троицы психопата, он показывал обыкновенного человека, который просто «выключил» совесть.

Кровавый след длиною в 30 лет: у самого кошмарного маньяка «Декстера» был реальный прототип – еще жестче и умнее

Наследие Троицы

После финала четвертого сезона, где Троица убивает Риту, жену Декстера, сериал уже не оправился. Этот финал стал легендарным – редкий случай, когда антагонист выигрывает даже после смерти.

Спустя годы образ Митчелла вернулся в «Декстер: Воскрешение» в качестве камео, а разговоры о приквеле только усилились: фанаты хотят узнать, как «добряк» превратился в чудовище.

Сегодня, когда Джон Литгоу готов примерить мантию Дамблдора, хочется вспомнить, как мастерски он уже перевоплощался в своего рода антипода мудрого волшебника. Один наставник спасает души, другой их ломает. И оба – в исполнении Литгоу – по-своему убедительны.

Фото: Кадр из сериала «Декстер»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
