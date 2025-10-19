«Самый страшный мультик советского детства»: этот проект мало кто пересматривает – доводит до слез и малышей, и взрослых

Советские мультфильмы принято считать образцом детской культуры по нескольким объективным причинам.

Их создавали не как развлекательный продукт, а как инструмент воспитания и образования. Над сюжетами и визуальным рядом работали выдающиеся художники и режиссеры.

В центре сюжета часто были общечеловеческие ценности: доброта, дружба, справедливость, сострадание и взаимопомощь. Мультфильмы часто создавались с помощью трудоемкой технологии, что придавало им особое, «ручное» и теплое качество.

Однако, наряду с добрыми и светлыми работами, в советской мультипликации существовал ряд картин, отличающихся мрачной и тревожной атмосферой. Они были созданы как авторское кино. Например, этот мультфильм детям лучше не показывать.

Сюжет мультфильма «Северная сказка»

В суровых северных краях живет женщина с тремя детьми. Ее дни заполнены заботами: рыбная ловля, сбор хвороста, готовка и тихие колыбельные для малышей.

Но однажды мать тяжело заболевает. Она просит детей принести ей глоток воды. Увлеченные игрой, те не слышат ее просьбы. Вспомнив о матери лишь спустя время, они застают страшное превращение: женщина становится птицей и улетает в небесную высь.

Дети с ведрами воды бегут вдогонку, но суровый закадровый голос произносит: «Поздно, поздно».

Зрители о мультфильме «Северная сказка»

В комментариях к этому мультфильму на YouTube пользователи разделились. Одни пишут, что обязательно покажут его своим невнимательным детям. Другие вспоминают, что это самый страшный мультфильм, который они видели в собственном детстве.

«Я этот мультфильм помню с детства. Тогда я плакал. Боялся тоже потерять свою маму», «Мне мама говорила, что для нее — это самый грустный мультик из СССР», «Я этот мультфильм смотрю с 6 лет и каждый раз плачу», «Один из самых страшных мультиков моего детства. Не могу его смотреть, но вспоминаю о нем иногда», — пишут комментаторы.

