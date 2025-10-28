Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не устроил финал «Бара “Один звонок”»? Зрители придумали свою концовку сериала — и, кажется, она даже сильнее оригинала

Не устроил финал «Бара “Один звонок”»? Зрители придумали свою концовку сериала — и, кажется, она даже сильнее оригинала

28 октября 2025 15:42
Кадр из сериала «Бар “Один звонок”»

По крайне мере, там все заканчивается благополучно для героя Козловского.

Если финал «Бара "Один звонок"» оставил вас с тем самым ощущением незакрытого гештальта — вы не одиноки. Интернет уже пестрит фанатскими версиями конца: зрители спорят, кто должен был сделать последний звонок, кто умер, а кто просто остался между мирами.

Сериал Сергея Филатова, где Данила Козловский превращает барную стойку в порог между жизнью и смертью, стал настоящей загадкой осени — и поводом для бесконечных обсуждений.

Когда бар превращается в чистилище

Идея проста: бар, где можно позвонить умершему, — метафора места, где живые застряли между «отпустить» и «не могу». Козловский в роли бармена Жени — хищный, ироничный, но со своей болью.

Он будто держит не только бутылку, но и баланс между мирами. Сюжеты гостей идут один за другим — от комичных до жутких, от мстительных до трогательных. И хотя сериал снят камерно, напряжение держится лучше, чем в некоторых детективах.

Почему концовка вызвала спор

Оригинальный финал оставил ощущение недосказанности. Бармен остаётся в баре — как будто в ловушке собственного долга. Он не живёт, не умирает, просто существует между звонками.

Для одних зрителей это идеальное завершение: цикл продолжается, а жизнь — не про ответы. Для других — мучительно обрывистый финал без катарсиса.

Как зрители переписали конец

Самая обсуждаемая фанатская версия — с «освобождением» Жени. В ней бармен получает право на последний звонок, но вместо того, чтобы позвать кого-то из умерших, набирает номер дочери.

Голос в трубке говорит: «Папа, я скучаю», — и связь обрывается. Бар гаснет, а дверь открывается наружу. Никаких выстрелов, никакой мистики — просто человек, который наконец отпускает прошлое.

«Герой Ярмольника говорит, что теперь Женя свободен. Женя выходит в открытую дверь и идёт к своей дочери, осознавая, что всё прошлое уже не вернуть. Хэппи-энд. А что в сериале: Женя проторчал в этом баре больше 20 лет, никакие рекламщики не помогли (что странно), а теперь Ярмольнику опять придётся за стойку становиться», пишет автр Дзен-канала Взгляд с Валерием Дударенко

Почему «Бар “Один звонок”» стоит посмотреть

Не ради трюков со временем и не ради мистики, а ради редкого жанра — отечественного философского триллера, где смерть не страшна, а понятна.

Ранее портал «Киноафиша» писал, будет ли 2 сезон у «Бара "Один звонок"».

Фото: Кадр из сериала «Бар “Один звонок”»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Без “Условного мента” по субботам жизнь не та!»: у «Невского» появился реальный конкурент — и ему посвящают стихи «Без “Условного мента” по субботам жизнь не та!»: у «Невского» появился реальный конкурент — и ему посвящают стихи Читать дальше 28 октября 2025
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения «Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения Читать дальше 25 октября 2025
Когда выйдет последняя серия 2 сезона «Лихих»? Называем точную дату — финал обещает быть громким и беспощадным Когда выйдет последняя серия 2 сезона «Лихих»? Называем точную дату — финал обещает быть громким и беспощадным Читать дальше 25 октября 2025
Маковецкий в роли Брежнева хорош, но что с исторической точностью? Сериал «Дорогой Вилли» зашел мощно и со спорами Маковецкий в роли Брежнева хорош, но что с исторической точностью? Сериал «Дорогой Вилли» зашел мощно и со спорами Читать дальше 25 октября 2025
Город Любимов, которого нет на карте: где на самом деле снимали российский сериал «Уловки разума» Город Любимов, которого нет на карте: где на самом деле снимали российский сериал «Уловки разума» Читать дальше 24 октября 2025
Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба Читать дальше 29 октября 2025
Если пересматривать «Бригаду» внимательно, можно найти временные парадоксы: 4 момента, которые предугадывают будущее Если пересматривать «Бригаду» внимательно, можно найти временные парадоксы: 4 момента, которые предугадывают будущее Читать дальше 29 октября 2025
Начнете — и больше не сможете оторваться: 5 увлекательных детективных сериалов с бомбическим сюжетом Начнете — и больше не сможете оторваться: 5 увлекательных детективных сериалов с бомбическим сюжетом Читать дальше 29 октября 2025
Новый турецкий сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином от режиссера «Зимородка»: когда вышел, сколько серий и какой сюжет Новый турецкий сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином от режиссера «Зимородка»: когда вышел, сколько серий и какой сюжет Читать дальше 29 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше