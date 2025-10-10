Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Бар “Один звонок”» оставил зрителей без сна: будет ли 2 сезон после разгромного финала? 6 слов Ярмольника хватило для надежды

«Бар “Один звонок”» оставил зрителей без сна: будет ли 2 сезон после разгромного финала? 6 слов Ярмольника хватило для надежды

10 октября 2025 14:15
Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

Зрители уверены, что еще не все сказано.

Финал мистического триллера от ТНТ и Premier «Бара "Один звонок"» стал тем редким случаем, когда даже самые хладнокровные зрители признаются — не сдержали слёз. Серия вышла сильной, будто последним выстрелом в сердце, но при этом оставила дверь приоткрытой. Вопрос — кто войдёт в неё в следующий раз?

Финал, после которого тишина звенит

Бармен Женя (Данила Козловский) наконец выходит из своего бесконечного круга. Все эти звонки в бар — не про потусторонние разговоры, а про попытку человека справиться с виной. Но когда в бар заходит Ника, и оказывается, что это его дочь, сюжет перестаёт быть мистикой. Это уже драма о том, как отпустить того, кого когда-то спас — ценой себя.

Женя делает единственный выбор, который может что-то изменить: отдаёт ей шанс вернуться, а сам остаётся за стойкой навсегда. Перед уходом он оставляет в её кармане фотографию, где мать держит ребёнка. Без слов, без пафоса. Только этот жест и мгновение, когда время будто останавливается.

Последний тост и недосказанность

Сцена после выстрела — отдельное произведение. Бар замирает, свет гаснет, и вдруг появляется старый бармен. Он наливает две рюмки, ставит одну рядом с пустым креслом и тихо говорит:

«Бару “Один звонок” всегда нужен бармен».

Эта фраза сработала лучше любого трейлера. Не ответ — приглашение к продолжению. Никакого моргания, никаких чудес — только ощущение, что история ещё дышит.

Есть ли шанс на второй сезон

Создатели проекта молчат, но Леонид Ярмольник уже дал зрителям крошечную надежду на 2 сезон. Финал получился таким, каким должен быть у настоящего мистического сериала — честным, с болью, но без точки. И теперь зрители не спрашивают, «будет ли продолжение». Они просто ждут, когда снова зазвонит телефон.

Читайте также: «Русский ответ» японской классике? Почему новый сериал с Козловским «Бар "Один звонок"» сравнивают с культовым аниме «Парад смерти»

Фото: Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Нажать play и не остановиться: сколько серий у «Бара “Один звонок”» с Козловским и почему новинку можно посмотреть за одну ночь Нажать play и не остановиться: сколько серий у «Бара “Один звонок”» с Козловским и почему новинку можно посмотреть за одну ночь Читать дальше 11 октября 2025
Половина пути пройдена: сколько серий во 2 сезоне «Лихих» и когда выйдет финал криминальной драмы Быкова Половина пути пройдена: сколько серий во 2 сезоне «Лихих» и когда выйдет финал криминальной драмы Быкова Читать дальше 10 октября 2025
Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах Читать дальше 11 октября 2025
Почему героиню «Маши и Медведя» назвали именно Машей, а не Катей или Дашей: создатель мультфильма все объяснил Почему героиню «Маши и Медведя» назвали именно Машей, а не Катей или Дашей: создатель мультфильма все объяснил Читать дальше 11 октября 2025
Так почему же Макс предал Белого? Этот момент в «Бригаде» вырезали еще на стадии сценария, а зря - он все объясняет Так почему же Макс предал Белого? Этот момент в «Бригаде» вырезали еще на стадии сценария, а зря - он все объясняет Читать дальше 11 октября 2025
Сел смотреть ради любопытства — завис до финала: сколько серий в «Рейсе-314» и почему остановиться на одной невозможно Сел смотреть ради любопытства — завис до финала: сколько серий в «Рейсе-314» и почему остановиться на одной невозможно Читать дальше 11 октября 2025
«Август» в топе уже третью неделю: что было в письме и почему именно оно решило судьбу героев? «Август» в топе уже третью неделю: что было в письме и почему именно оно решило судьбу героев? Читать дальше 9 октября 2025
«Улица Шекспира» добралась до Первого, но ждать сериал в духе «Кармелиты» не стоит: советуют ли зрители этот проект? «Улица Шекспира» добралась до Первого, но ждать сериал в духе «Кармелиты» не стоит: советуют ли зрители этот проект? Читать дальше 9 октября 2025
Осторожно, спойлеры! Краткое описание всех 16 серий 5 сезона «Спасской», после которых отдыхать в Сочи больше не захочется Осторожно, спойлеры! Краткое описание всех 16 серий 5 сезона «Спасской», после которых отдыхать в Сочи больше не захочется Читать дальше 8 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше