«Бар “Один звонок”» оставил зрителей без сна: будет ли 2 сезон после разгромного финала? 6 слов Ярмольника хватило для надежды

Финал мистического триллера от ТНТ и Premier «Бара "Один звонок"» стал тем редким случаем, когда даже самые хладнокровные зрители признаются — не сдержали слёз. Серия вышла сильной, будто последним выстрелом в сердце, но при этом оставила дверь приоткрытой. Вопрос — кто войдёт в неё в следующий раз?

Финал, после которого тишина звенит

Бармен Женя (Данила Козловский) наконец выходит из своего бесконечного круга. Все эти звонки в бар — не про потусторонние разговоры, а про попытку человека справиться с виной. Но когда в бар заходит Ника, и оказывается, что это его дочь, сюжет перестаёт быть мистикой. Это уже драма о том, как отпустить того, кого когда-то спас — ценой себя.

Женя делает единственный выбор, который может что-то изменить: отдаёт ей шанс вернуться, а сам остаётся за стойкой навсегда. Перед уходом он оставляет в её кармане фотографию, где мать держит ребёнка. Без слов, без пафоса. Только этот жест и мгновение, когда время будто останавливается.

Последний тост и недосказанность

Сцена после выстрела — отдельное произведение. Бар замирает, свет гаснет, и вдруг появляется старый бармен. Он наливает две рюмки, ставит одну рядом с пустым креслом и тихо говорит:

«Бару “Один звонок” всегда нужен бармен».

Эта фраза сработала лучше любого трейлера. Не ответ — приглашение к продолжению. Никакого моргания, никаких чудес — только ощущение, что история ещё дышит.

Есть ли шанс на второй сезон

Создатели проекта молчат, но Леонид Ярмольник уже дал зрителям крошечную надежду на 2 сезон. Финал получился таким, каким должен быть у настоящего мистического сериала — честным, с болью, но без точки. И теперь зрители не спрашивают, «будет ли продолжение». Они просто ждут, когда снова зазвонит телефон.

