«Русский ответ» японской классике? Почему новый сериал с Козловским «Бар "Один звонок"» сравнивают с культовым аниме «Парад смерти»

Кинолента еще не вышла, но одного описания хватило, чтобы провести параллель.

Ждёте премьеру «Бара "Один звонок"» с Данилой Козловским? Зря думаете, что это очередная история про харизматичного героя-любовника. На этот раз Козловский оказывается в мрачном фэнтези-детективе, где ставка в каждой серии — жизнь.

Следователь Андрей Морозов ищет пропавшего мальчика и выходит на бар, который соединяет живых с мёртвыми. И вот тут зрители уже проводят параллели с культовым аниме «Парад смерти».

Бар с одной попыткой

Мистика в русском сериале всегда вызывает любопытство, но здесь за основу взята простая и жуткая идея: хочешь услышать умершего близкого — готовься сыграть в русскую рулетку.

Бар «Один звонок» появляется и исчезает в разных районах Москвы, как призрак, и каждый раз зазывает отчаявшихся людей. Атмосфера у проекта мрачная, холодная, но именно это и подкупает: редко жанровое российское шоу выглядит так уверенно.

Отсылки к аниме «Парад смерти»

В комментариях зрители сразу начали вспоминать «Death Parade» («Парад смерти»). Там бармен Деким заставлял героев играть на свою судьбу, и именно игра раскрывала, кто они на самом деле. Здесь же у Филатова та же логика: выбор, риск, цена. Только вместо стиля аниме — московские улицы, Данила Козловский и атмосфера нуара.

«Я одна вспоминаю аниме "Парад смерти"?», «По описанию чем то напомнило аниме "Парад смерти"», —пишут в Сети зрители.

Не случайно аниме до сих пор держит рейтинг 8,0 на «Кинопоиске», а теперь его тень витает и над отечественным проектом.

Когда и где смотреть

Первый сезон состоит из семи серий, и все они выходят сразу — 1 октября в онлайн-кинотеатре Kion. Для зрителей это чистая радость: никакого томительного ожидания, всё доступно залпом. Второй сезон пока не анонсирован, но даже этих семи эпизодов достаточно, чтобы «Бар "Один звонок"» превратился в событие.

В итоге выходит, что у нас редкий случай: отечественный сериал сразу поставили в один ряд с культовым японским аниме. И если «Парад смерти» открывал двери в рай или ад, то «Бар "Один звонок"» показывает, что ад вполне может оказаться за углом московской улицы.

