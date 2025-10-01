Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Русский ответ» японской классике? Почему новый сериал с Козловским «Бар "Один звонок"» сравнивают с культовым аниме «Парад смерти»

«Русский ответ» японской классике? Почему новый сериал с Козловским «Бар "Один звонок"» сравнивают с культовым аниме «Парад смерти»

1 октября 2025 11:50
Кадр из сериала «Бар "Один звонок"», кадр из аниме «Парад смерти»

Кинолента еще не вышла, но одного описания хватило, чтобы провести параллель.

Ждёте премьеру «Бара "Один звонок"» с Данилой Козловским? Зря думаете, что это очередная история про харизматичного героя-любовника. На этот раз Козловский оказывается в мрачном фэнтези-детективе, где ставка в каждой серии — жизнь.

Следователь Андрей Морозов ищет пропавшего мальчика и выходит на бар, который соединяет живых с мёртвыми. И вот тут зрители уже проводят параллели с культовым аниме «Парад смерти».

Бар с одной попыткой

Мистика в русском сериале всегда вызывает любопытство, но здесь за основу взята простая и жуткая идея: хочешь услышать умершего близкого — готовься сыграть в русскую рулетку.

Бар «Один звонок» появляется и исчезает в разных районах Москвы, как призрак, и каждый раз зазывает отчаявшихся людей. Атмосфера у проекта мрачная, холодная, но именно это и подкупает: редко жанровое российское шоу выглядит так уверенно.

Отсылки к аниме «Парад смерти»

В комментариях зрители сразу начали вспоминать «Death Parade» («Парад смерти»). Там бармен Деким заставлял героев играть на свою судьбу, и именно игра раскрывала, кто они на самом деле. Здесь же у Филатова та же логика: выбор, риск, цена. Только вместо стиля аниме — московские улицы, Данила Козловский и атмосфера нуара.

«Я одна вспоминаю аниме "Парад смерти"?», «По описанию чем то напомнило аниме "Парад смерти"», —пишут в Сети зрители.

Не случайно аниме до сих пор держит рейтинг 8,0 на «Кинопоиске», а теперь его тень витает и над отечественным проектом.

кадр из аниме «Парад смерти»

Когда и где смотреть

Первый сезон состоит из семи серий, и все они выходят сразу — 1 октября в онлайн-кинотеатре Kion. Для зрителей это чистая радость: никакого томительного ожидания, всё доступно залпом. Второй сезон пока не анонсирован, но даже этих семи эпизодов достаточно, чтобы «Бар "Один звонок"» превратился в событие.

В итоге выходит, что у нас редкий случай: отечественный сериал сразу поставили в один ряд с культовым японским аниме. И если «Парад смерти» открывал двери в рай или ад, то «Бар "Один звонок"» показывает, что ад вполне может оказаться за углом московской улицы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем на самом деле был Хаку из «Унесенных призраками».

Фото: Кадр из сериала «Бар "Один звонок"», кадр из аниме «Парад смерти»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением «Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением Читать дальше 2 октября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
Кто убьет Накиме в «Истребителе демонов»: хоть она и демон, ее история легко вызовет слезы Кто убьет Накиме в «Истребителе демонов»: хоть она и демон, ее история легко вызовет слезы Читать дальше 3 октября 2025
Кто выживет после арки «Бесконечная крепость» в аниме «Истребители демонов»? Кто выживет после арки «Бесконечная крепость» в аниме «Истребители демонов»? Читать дальше 3 октября 2025
«Играет всех бюджетников»: новый сериал с Панфиловым «Огонь» уже высмеяли в Сети «Играет всех бюджетников»: новый сериал с Панфиловым «Огонь» уже высмеяли в Сети Читать дальше 3 октября 2025
Мстит за Регто, но ведь он не родной: кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута» Мстит за Регто, но ведь он не родной: кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута» Читать дальше 3 октября 2025
Кто прошел финальный отбор вместе с Танджиро? В «Убийце демонов: Бесконечный замок» он такой не один Кто прошел финальный отбор вместе с Танджиро? В «Убийце демонов: Бесконечный замок» он такой не один Читать дальше 3 октября 2025
Кто же убил Канаэ в «Истребителе демонов»: зрителям показали этого персонажа в «Бесконечной крепости» Кто же убил Канаэ в «Истребителе демонов»: зрителям показали этого персонажа в «Бесконечной крепости» Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше