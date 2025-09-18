Меню
Не успели отдышаться после первой волны? Во второй половине сентября выходит еще 7 крутых сериалов — осень дает жару

18 сентября 2025 12:48
Кадры из сериалов «Рейс 314», «Никто не знает про Маньпупунер»

От космических экспериментов и пришельцев до уральских мистических триллеров и нянь с большой буквы.

Во второй половине сентября российские телеканалы и онлайн-платформы устроили настоящий парад премьер. На этот раз зрителей ждут и комедии, и триллеры, и даже ремейки классики.

Разбираем, что именно появится в эфире и где искать свежие сериалы.

«Никто не знает про Маньпупунер», Okko, 17 сентября

Иван Добронравов дебютирует как режиссёр и снимает приключенческий триллер. Молодой режиссёр Никита, узнав о страшном диагнозе, отправляется с друзьями к загадочному плато Маньпупунер. Природа сурова, а за героями охотится браконьер-убийца.

«Виноделы», СТС, 22 сентября

Челябинский шашлычник внезапно становится совладельцем винодельни. Вино он терпеть не может, а партнёр по бизнесу — утончённый эстет, который не в восторге от такого соседа. Звучит как идеальная почва для комедийного конфликта.

«Планетяне», ТНТ, 22 сентября

Два пришельца принимают человеческий облик, чтобы искать пропавшего сына императора. Но земная жизнь затягивает, и миссия уходит на второй план. В ролях — Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Ян Цапник.

«Рейс 314», ТНТ, 22 сентября

В тот же день стартует ещё одна комедия. Коррупционер Иван Никогда с поддельным паспортом попадает в кабину пилота и вынужден управлять самолётом Москва–Владивосток. Главную роль вновь играет Максим Лагашкин.

«Таргет», START, 25 сентября

Казахстанская фантастика с российскими актёрами. Школьника Марка преследует странная таргетированная реклама, намекающая на будущее. Сюжет обещает сочетание подростковой драмы и футуристической мистики.

«Няня Оксана», PREMIER, 29 сентября

Современная версия «Моей прекрасной няни». Девушка из Краснодара остаётся одна в Москве и устраивается няней к вдовцу-ресторатору. Очевидная ностальгия плюс новые герои.

«Закрыть гештальт – 2», Кинопоиск, 29 сентября

Фэнтези про ангела Костю и девушку Ольгу возвращается. Теперь они вместе помогают душам умерших завершать незакрытые дела. В ролях — Денис Власенко, Мария Луговая, Игорь Верник.

Середина и конец сентября получились богатыми: от космических экспериментов и пришельцев до уральских мистических триллеров и нянь с большой буквы. Выбирать есть из чего — будь то лёгкая комедия или мрачное приключение.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 японских сериалов от Netflix, которые не отпустят до последней минуты.

Фото: Кадр из сериала«Няня Оксана», «Рейс 314», «Планетяне», «Никто не знает про Маньпупунер»
Екатерина Адамова
