От игр на выживание до ниндзя и мести: 5 японских сериалов от Netflix, которые не отпустят до последней минуты

За последние несколько лет зрители по всему миру преодолели границы и открыли для себя широкий мир проектов из разных стран, во многом благодаря Netflix. По данным стримингового гиганта, все больше и больше подписчиков смотрят зарубежные сериалы каждый год, причем корейские, испанские и японские шоу тоже являются популярными.

В нашей подборке мы собрали пять проектов из Японии, которые точно стоит посмотреть. И для этого достаточно включить Netflix.

«Алиса в Пограничье»

Этот триллер в духе игр на выживание точно стоит посмотреть любителям «Игры в кальмара». Однажды в Токио бездельник Арису переносится в параллельную вселенную, где он должен выживать в смертельных играх.

Сейчас идеальное время, чтобы нагнать сериал, так как выход 3 сезона «Алисы в Пограничье» намечен на сентябрь 2025 года.

«Асура»

Драма «Асура» разворачивается в тесном семейном кругу в Токио 1979 года. Четыре сестры воссоединяются дома, когда начинают подозревать, что их отец завел роман на стороне. Они пытаются сохранить секрет от их матери.

Когда правда всплывает, на поверхность выходят еще больше тайн, которые навсегда меняют их жизни.

«Сожги дом дотла»

В дораме «Сожги дом дотла» семья Анзу Мураты распалась, когда её мать обвинили в поджоге их родного дома. Родители в итоге развелись. И вскоре отец героини женился на одной из бывших подруг матери.

Спустя 13 лет, теперь уже взрослая и убежденная, что её мать была ложно обвинена, Анзу устраивается на работу домработницей к своей ничего не подозревающей мачехе. Она собирается отомстить и раскрыть правду.

«Школа целомудрия»

Когда престижная школа для японской элиты начинает принимать и мальчиков, и девочек, там вводят необычное правило: любой, кто закрутит роман, будет отчислен. Некоторые ученики даже начинают охотиться на пары на территории школы и за ее пределами.

В сериале «Школа целомудрия» Итика становится анонимным «Хранителем любви», помогая нарушителям в обмен на наличные и оплачивая тем самым свое обучение. Когда она объединяется с Рёго, которому нужны деньги, то их партнерство скоро перерастает в роман, бросающий вызов политике школы.

«Дом ниндзя»

Насыщенный экшеном комедийный сериал «Дом ниндзя» выводит мир ниндзя из истории в современную Японию. Семья Тавара — последняя семья прямых потомков самурая Хаттори Хандзо, но после смерти старшего сына они оставили мир боев позади.

Когда шесть лет спустя возникает новая угроза, им приходится вспомнить навыки прошлых поколений.

