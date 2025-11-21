Меню
Не успели досмотреть? Объясняем концовку «Врага у ворот» простыми словами — вот чем все закончилось

21 ноября 2025 16:40
Кадр из сериала «Враг у ворот»

Для тех, кто ушел в магазин в самый важный момент.

«Враг у ворот» — восьмисерийная драматическая детективная история о капитане милиции Захаре Мятове, которого в 1941-м вырывают из тюрьмы и бросают на охоту за диверсантами. СССР на пороге войны, преступления становятся всё жестче, а герою приходится раскрывать не только дела, но и собственное прошлое.

Но чем же всё закончилось? Разбираем финал для тех, кто пропустил развязку.

К моменту последней серии становится ясно: банда Турсунова работает не ради наживы, а ради удара по самой системе. Они проникают под землю, выходят на кладбище, где должен появиться Сталин, и устраивают засаду.

Завязывается перестрелка, один неверный выстрел — и гибнет не вождь, а его двойник. Начинается хаос: бегут диверсанты, рушатся планы, и только Мятов удерживает ситуацию от обрыва.

В финале он догоняет главаря, побеждает его в схватке и узнаёт главное — Москва спасена, а Наде наконец дают гарантии свободы. Война впереди, но для Захара эта история завершается редким по тем временам чувством: он выжил, и он успел.

Читайте также: «Мурашки от каждого кадра»: зрители спорят, чья игра сильнее в сериале «Враг у ворот» — Янковского или Новина

