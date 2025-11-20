«Мурашки от каждого кадра»: зрители спорят, чья игра сильнее в сериале «Враг у ворот» — Янковского или Новина

Зрители делятся на два лагеря, обсуждая, кто вытягивает драму сильнее — герой или антагонист.

Показ сериала «Враг у ворот» на Первом канале превратился в обсуждение актёрского противостояния — зрители спорят, кто выглядит в кадре мощнее: Александр Новин или Филипп Янковский.

Александр Новин и его Мятов

Следователь Захар Мятов в исполнении Александра Новина стал главным объектом симпатий аудитории. Зрители подчёркивают, что актёр «предельно органичен» в роли умного, надломленного мужчины.

Люди активно цитируют героя: «Всех преступников не поймаешь, но стремиться к этому надо». По их словам, именно эта фраза задаёт тон его образу — честному, прямому и готовому идти до конца.

Янковский — антагонист, который вызывает озноб

Филипп Янковский играет фанатика Павла — и делает это настолько ярко, что обсуждения его линий идут не реже, чем сцен с главным героем. Комментарии под трейлером полны реакций:

«Пугает до дрожи. Каждый раз, когда появляется, чувствуешь неладное».

Особенно отмечают момент, когда герой произносит: «Такой страны больше нет». Эта реплика стала для зрителей ключом к пониманию его безжалостной логики.

Второстепенные роли, которые закрепляют атмосферу

Мария Смольникова в роли Нади создаёт эмоциональный контраст между прошлой и нынешней жизнью героини. Александр Карпенко в образе вора Шустрого впечатлил не меньше:

«Реалистично до оторопи. Неприязнь вызывает мгновенно».

Даже малые роли работают на усиление общей напряжённости истории.

Актёрская дуэль, которую обсуждают больше всего

Несмотря на претензии к сценарным ходам, зрители сходятся в одном — именно дуэт Новина и Янковского делает «Враг у ворот» одним из самых обсуждаемых проектов сезона. У каждого актёра свой тип энергии, а вместе они создают тот самый эффект притяжения.

