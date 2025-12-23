Меню
«Чувствуется, что создатели любят Россию и хотели показать ее во всей красе»: 94% зрителей рекомендуют «Волчок» — редкий случай единодушия

23 декабря 2025 10:52
Кадры из фильма «Волчок» (2025)

Евгений Ткачук в роли Волчка производит сильнейшее впечатление, пишут люди в Сети.

Фильм «Волчок» сейчас идет в кино, и зрительская реакция на него оказалась куда теплее, чем можно было ожидать от приключенческой истории без громких спецэффектов. Люди выходят из зала с ощущением, что посмотрели редкое для сегодняшнего проката кино — простое, честное и сделанное с душой.

«Редко снимают так по-настоящему»

Зрители сходятся в одном: «Волчок» приятно удивляет. Его называют добрым историческим роуд-муви с юмором и сердцем. История бегства дворянского мальчика Вани и его вынужденного спутника — хмурого кулачного бойца по прозвищу Волчок — воспринимается как сказка, в которой не ищут документальной точности, но верят в эмоции.

Часто отмечают атмосферу дореволюционной России — яркую, немного приукрашенную, но снятую с любовью. Погони, драки, дорога, случайные попутчики — все это смотрится легко, без ощущения затянутости. Кстати, на портале «Отзовик» его рекомендуют к просмотру 94% зрителей.

«Это хорошее, сердечное кино, которое и развлекает, и трогает. Про дружбу, честь и как мальчик становится мужчиной. Снято с душой. Очень красиво снято. И природа наша, и города старинные, и народные гулянья. Чувствуется, что создатели любят ту Россию и хотели показать ее во всей красе, хоть и приукрашенной немного», «Не стыдно посмотреть в кино или в кругу семьи».

Дуэт, ради которого стоит идти

Главное, за что фильм хвалят почти единогласно, — актерская работа. Евгений Ткачук в роли Волчка производит сильнейшее впечатление. Его герой грубоват, вспыльчив, но при этом живой и человечный. Многие пишут, что именно он держит фильм.

Юный Марк-Малик Мурашкин в роли Вани выглядит менее ярко, но зрители часто оговариваются: по сюжету он и должен быть скованным, наивным и растерянным. И в этом есть своя правда.

Не без шероховатостей, но с теплом

К недостаткам зрители относят перегруженный финал и обилие кулачных боев. Иногда кажется, что идей слишком много и их пытаются уместить в последние сорок минут. Но даже те, кто это замечает, признают: общее впечатление фильм не портит.

«Волчок» называют кино про дружбу, честь и взросление. Тем самым редким случаем, когда из зала выходят не с вопросами, а с теплым чувством — и это, по мнению зрителей, его главный плюс.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Жене из «Лихих» в новом фильме «Волчок» зрители аплодируют стоя.

Фото: Кадры из фильма «Волчок» (2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
