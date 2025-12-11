«Не думал, что так зацепит»: Жене из «Лихих» в новом фильме «Волчок» зрители аплодируют стоя — и ставят 8.2

История о дружбе, бегстве и кулачном бойце, который стал любимцем публики.

Российская приключенческая комедия «Волчок» рассказывает о кулачном бойце, волей случая вынужденном спасать юного дворянина.

В центре внимания — Евгений Ткачук, которому зрители давно симпатизируют после его роли в «Лихих», где он сыграл взрослого Женю Лиховцева. Именно он превращает фильм в живое, динамичное путешествие по Российской империи.

«Волчок». Начало большого пути

Действие фильма разворачивается в начале ХХ века. Тринадцатилетний Иван Огарев становится мишенью собственных родственников, мечтающих заполучить его наследство.

Чтобы добраться до Нижнего Новгорода и спастись, мальчику нужен защитник — и им становится боец по прозвищу Волчок, сыгранный Евгением Ткачуком.

Из случайной встречи рождается путешествие, где дуэт героев становится главным украшением истории.

Женя из «Лихих» в новой роли

Ткачук делает образ хмурутого бойца не просто забавным, а по-настоящему живым. Зрители отмечают в отзывах:

«Евгений Ткачук — ну просто харизма бьёт ключом», «Не думал, что так зацепит».

Его герой одновременно грубоватый, прямолинейный, но способный на теплые жесты. Реплики Волчка разбавляют сюжет ироничными сценами, а физическая подготовка актёра заметна в каждом эпизоде.

Почему зрители ставят 8.2

На «Кинопоиске» фильм получил высокую оценку — 8.2. Зрители пишут, что картина смотрится легко и оставляет сильное впечатление.

Хвалят дуэт Ткачука и Марка-Малика Мурашкина, отмечают яркую картинку, искренние эмоции и ощущение «настоящего приключения». Много комментариев посвящено тому, как гармонично «Волчок» сочетает юмор, экшен и семейную историю.

Фильм режиссёра Константина Смирнова получился крепким истерном, который действительно работает: с юмором, энергией и неожиданной теплотой.

