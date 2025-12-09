Меню
Киноафиша Статьи «Не дает оторваться от просмотра»: почему «Тоннель» с Боярской уже называют лучшим российским триллером зимы — зрители в восторге

9 декабря 2025 20:33
Кадр из сериала «Тоннель» (2025)

Вышло 4 эпизода, остальные серии — во второй половине декабря.

Любите российские сериалы? «Тоннель» — кинолента, которую включаете «на попробовать», а в итоге обнаруживаете себя глубоко в ночи, потому что оторваться невозможно.

История таможенницы Светланы Суворовой держит интригу крепче, чем многие триллеры последних лет. И зрители уже пишут: «Советую», «Сюжет держит», «Неизбито и круто».

О чём история

Света — честная, спокойная, принципиальная. Та, кто на границе РФ–Финляндии действует по правилам, даже когда всем вокруг удобнее поступить иначе. Но мир рушится в одну секунду: её мужа похищает финская мафия. Круг сужается, и чтобы вернуть его, Светлане приходится переступить через себя. Стать той, кем она никогда не была — и кем, возможно, не хотела становиться.

Что говорят зрители

Отзывы на «Тоннель» удивительно едины.

«Сериал обладает хорошей атмосферой, что также не даёт оторваться от просмотра» — пишут на «Отзовике».

Другие добавляют:

«Крутой сериал с Боярской. Неизбитый сценарий. Игра Боярской — блеск».

Зрители отмечают атмосферу северного городка, постоянное напряжение и каст: Елизавета Боярская, Сергей Гилев, Даниил Страхов, Таисья Калинина. Интересный факт: Гилев и Калинина уже снимались вместе в «Пальме 2».

Где смотреть и сколько серий вышло

«Тоннель» выходит на KION: по две серии раз в неделю — такая медленная подача раздражает зрителей, но только потому, что хочется смотреть дальше сразу. Сейчас доступны первые четыре эпизода, 5 и 6 серии выйдут 12 декабря, а финал — 19 числа.

Если ищете новый российский триллер с холодным воздухом, сильной героиней и сюжетом без клише — «Тоннель» как раз из тех, что удерживают внимание до последнего кадра.

Фото: Кадр из сериала «Тоннель» (2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
