У «Золотого дна» наконец-то будет второй сезон: 3 российских сериала, у которых выйдет продолжение в декабре

27 ноября 2025 19:35
Кадр из сериала «Полярный», «Скорая помощь», «Золотое дно»

Громкие продолжения, которые закроют слот премьер на телевидении и стримингах в первый месяц зимы.

В декабре три известных российских проекта возвращаются с новыми сезонами и сразу с крупными поворотами в судьбах героев.

В «Полярном» прошлое врывается в жизнь Вити Мясника в виде взрослого сына, в «Золотом дне» семейная война за бизнес выходит на новый, более жесткий уровень, а в «Скорой помощи» врачи оказываются по другую сторону баррикад от крупного бизнеса.

«Полярный», 5 сезон

С 1 декабря, 16+. Витя Мясник открывает горнолыжный курорт «Царь-Горы» и неожиданно узнает о существовании взрослого сына. Попытки наладить семейную жизнь осложняет возвращение бандита по прозвищу Барабуля, связанного с его прошлым.

В ролях Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица, Инга Оболдина.

«Полярный»

«Скорая помощь», 8 сезон

С 1 декабря. Константин Кулыгин становится главврачом, но вместо спокойной административной работы сталкивается с угрозой закрытия подстанции. Землю, на которой размещается медицинское учреждение, пытается забрать жесткий бизнесмен Игнатов.

В новых сериях команда продолжает выезжать на сложные вызовы, а в личных линиях героев появляются новые испытания. Гоша Куценко отмечает, что Кулыгин остается врачом, для которого профессия по-прежнему стоит на первом месте.

«Скорая помощь»

«Золотое дно», 2 сезон

С 4 декабря, война за строительную компанию «Галактика» выходит за рамки семейных конфликтов. Финансовые риски растут из-за санкций, а в борьбу вступает новый соперник — региональный бизнесмен Верещагин, давний противник Градова-старшего.

Бизнес превращается в зону прямого давления и жестких решений. В ролях Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ростислав Бершауэр, Наталия Вдовина.

«Золотое дно»

Также прочитайте: Отец пропал, мужа похитили, да ещё странный тоннель у дома прямо в Финляндию: все ждут этот криминальный сериал с Боярской – и вот график выхода

Фото: Кадр из сериала «Полярный», «Скорая помощь», «Золотое дно»
