«Место встречи изменить нельзя», а вспомнить можно? Кого из этих 6 героев никогда не было в сериале — тест

Советский сериал «Место встречи изменить нельзя» знают и пересматривают уже не одно поколение зрителей. Но даже после десятков просмотров невозможно вспомнить имена всех героев, особенно если речь идёт о второстепенных персонажах.

Предлагаем проверить память в небольшом тесте. Перед вами шесть имён: одни действительно принадлежат героям сериала, другие мы придумали. Сможете отличить настоящих персонажей от вымышленных?

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.