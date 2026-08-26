Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Место встречи изменить нельзя», а вспомнить можно? Кого из этих 6 героев никогда не было в сериале — тест

«Место встречи изменить нельзя», а вспомнить можно? Кого из этих 6 героев никогда не было в сериале — тест

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Вопросы могут вызвать затруднение.

Советский сериал «Место встречи изменить нельзя» знают и пересматривают уже не одно поколение зрителей. Но даже после десятков просмотров невозможно вспомнить имена всех героев, особенно если речь идёт о второстепенных персонажах.

Предлагаем проверить память в небольшом тесте. Перед вами шесть имён: одни действительно принадлежат героям сериала, другие мы придумали. Сможете отличить настоящих персонажей от вымышленных?

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
1 таблетка — и морковь остается свежей и хрустящей до весны: раскрываю 4 секрета хранения  1 таблетка — и морковь остается свежей и хрустящей до весны: раскрываю 4 секрета хранения Читать дальше 30 августа 2026
По кадру из фильма советское кино узнает любой, но в этом тесте только фото со съемок: я срезалась уже на первом вопросе По кадру из фильма советское кино узнает любой, но в этом тесте только фото со съемок: я срезалась уже на первом вопросе Читать дальше 30 августа 2026
«Откровенное фуфло»: угадайте 5 советских фильмов по самым злым отзывам хейтеров (тест) «Откровенное фуфло»: угадайте 5 советских фильмов по самым злым отзывам хейтеров (тест) Читать дальше 30 августа 2026
Настоящий финал «Интердевочки» так и не показали советским зрителям: зато на Западе его крутили в каждом кинотеатре Настоящий финал «Интердевочки» так и не показали советским зрителям: зато на Западе его крутили в каждом кинотеатре Читать дальше 30 августа 2026
Наши люди в булочную на такси не ездят, но в тесте набирают 6/6: угадай советский фильм по кадру с шофером Наши люди в булочную на такси не ездят, но в тесте набирают 6/6: угадай советский фильм по кадру с шофером Читать дальше 29 августа 2026
Штирлиц просчитался в финале: за этот ляп в «17 мгновениях весны» обидно до сих пор Штирлиц просчитался в финале: за этот ляп в «17 мгновениях весны» обидно до сих пор Читать дальше 29 августа 2026
«Совместная работа через постель»: как Катерина из «Москвы слезам не верит» на самом деле стала директором «Совместная работа через постель»: как Катерина из «Москвы слезам не верит» на самом деле стала директором Читать дальше 28 августа 2026
В этом тесте набрать 5/5 — практически нереально: назовите советский фильм по зарубежной рецензии В этом тесте набрать 5/5 — практически нереально: назовите советский фильм по зарубежной рецензии Читать дальше 28 августа 2026
Вы точно выросли в СССР, если наберете в этом тесте 5/5: продолжите фразы из советских фильмов Вы точно выросли в СССР, если наберете в этом тесте 5/5: продолжите фразы из советских фильмов Читать дальше 28 августа 2026
Только настоящий знаток советского кино наберет 5 из 5: угадайте фильмы по героям в кепках Только настоящий знаток советского кино наберет 5 из 5: угадайте фильмы по героям в кепках Читать дальше 27 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше