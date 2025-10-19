Мартин поставил ультиматум: главное отличие «Межевого рыцаря» от «Игры престолов» фанатов Серсеи и Дейнерис явно разозлит

Готовьтесь, знатные лорды и леди — в новом приквеле к «Игре престолов» не будет ни королевских интриг, ни шелковых платьев, ни пиршеств в Заливе Драконьего Камня. Автор оригинальной книги долго и нудно объяснял шоураннерам, что именно они должны показать.

Джордж Мартин лично настоял: «Межевой рыцарь» покажет Вестерос без позолоты и трона, глазами тех, кто ходит по грязи, а не сидит на золотых креслах.

Шоураннер Айра Паркер рассказал, что Мартин с самого начала выдвинул чёткое условие — никакой знати. Ни одного кадра от лица аристократов. Только простые люди, странствующие рыцари и мальчишки с пыльных дорог.

Всё это звучит как вызов фанатам, привыкшим к придворным драмам и заговорщикам с идеальной укладкой.

Главные герои — Сир Данкан по прозвищу Высокий (Питер Клаффи) и его юный оруженосец Эгг (Декстер Сол Анселл), которому суждено стать королём Эйгоном V Таргариеном. Но пока он не монарх — он ребёнок с босыми ногами и бесконечным любопытством.

Вместо привычных дворцовых стен зрителя ждут трактирая вонь, дорожная пыль и разговоры у костра.

По словам Паркера, это будет «история Вестероса снизу вверх» — без драконьих дуэлей и великих домов, но с живыми людьми, которые просто пытаются выжить в мире, где магия когда-то была реальна.

Сер Данкан, не обладая ни родословной, ни колдовством, побеждает только упорством: его единственная сила в том, что он каждый день встаёт и идёт дальше.

Премьера «Межевого рыцаря» на HBO — 18 января 2026 года. Грязь, пот и честность вместо шелка и корон. Джордж доволен. Остальные — не факт.

