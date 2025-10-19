Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мартин поставил ультиматум: главное отличие «Межевого рыцаря» от «Игры престолов» фанатов Серсеи и Дейнерис явно разозлит

Мартин поставил ультиматум: главное отличие «Межевого рыцаря» от «Игры престолов» фанатов Серсеи и Дейнерис явно разозлит

19 октября 2025 07:00
Кадр из сериала «Игра престолов», «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь»

Писатель останется доволен, но что насчет обычных зрителей?

Готовьтесь, знатные лорды и леди — в новом приквеле к «Игре престолов» не будет ни королевских интриг, ни шелковых платьев, ни пиршеств в Заливе Драконьего Камня. Автор оригинальной книги долго и нудно объяснял шоураннерам, что именно они должны показать.

Джордж Мартин лично настоял: «Межевой рыцарь» покажет Вестерос без позолоты и трона, глазами тех, кто ходит по грязи, а не сидит на золотых креслах.

Шоураннер Айра Паркер рассказал, что Мартин с самого начала выдвинул чёткое условие — никакой знати. Ни одного кадра от лица аристократов. Только простые люди, странствующие рыцари и мальчишки с пыльных дорог.

Кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь»

Всё это звучит как вызов фанатам, привыкшим к придворным драмам и заговорщикам с идеальной укладкой.

Главные герои — Сир Данкан по прозвищу Высокий (Питер Клаффи) и его юный оруженосец Эгг (Декстер Сол Анселл), которому суждено стать королём Эйгоном V Таргариеном. Но пока он не монарх — он ребёнок с босыми ногами и бесконечным любопытством.

Вместо привычных дворцовых стен зрителя ждут трактирая вонь, дорожная пыль и разговоры у костра.

По словам Паркера, это будет «история Вестероса снизу вверх» — без драконьих дуэлей и великих домов, но с живыми людьми, которые просто пытаются выжить в мире, где магия когда-то была реальна.

Кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь»

Сер Данкан, не обладая ни родословной, ни колдовством, побеждает только упорством: его единственная сила в том, что он каждый день встаёт и идёт дальше.

Премьера «Межевого рыцаря» на HBO — 18 января 2026 года. Грязь, пот и честность вместо шелка и корон. Джордж доволен. Остальные — не факт.

Ранее мы писали: Без подсказки догадаться невозможно: как «Ронин» связан с «Игрой престолов»

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Физика ушла в отпуск: разбираем абсурдную смерть Визериса из «Игры престолов» от золотой короны (температура — не та, звук — не тот) Физика ушла в отпуск: разбираем абсурдную смерть Визериса из «Игры престолов» от золотой короны (температура — не та, звук — не тот) Читать дальше 17 октября 2025
Два удара ножом в живот — и хоть бы хны: позорный киноляп с Арьей Старк, который разрушил реализм «Игры престолов» Два удара ножом в живот — и хоть бы хны: позорный киноляп с Арьей Старк, который разрушил реализм «Игры престолов» Читать дальше 16 октября 2025
Деймон Таргариен жив? Фанатская теория объясняет, почему он мог стать Трехглазым вороном Деймон Таргариен жив? Фанатская теория объясняет, почему он мог стать Трехглазым вороном Читать дальше 15 октября 2025
А всех в итоге спасла девчонка: почему Джон Сноу никогда не сражался с Королем Ночи А всех в итоге спасла девчонка: почему Джон Сноу никогда не сражался с Королем Ночи Читать дальше 15 октября 2025
450 серий — и это еще не конец: посчитали, сколько часов жизни вы потратили на «Анатомию страсти» и ужаснулись 450 серий — и это еще не конец: посчитали, сколько часов жизни вы потратили на «Анатомию страсти» и ужаснулись Читать дальше 20 октября 2025
Томми Шелби — это их Саша Белый: в «Острых козырьках» нашли «плагиат» на «Бригаду» Томми Шелби — это их Саша Белый: в «Острых козырьках» нашли «плагиат» на «Бригаду» Читать дальше 20 октября 2025
Скорая смерть или память об отце? У татуировки Элли из «Одних из нас» смысл глубже, чем кажется Скорая смерть или память об отце? У татуировки Элли из «Одних из нас» смысл глубже, чем кажется Читать дальше 19 октября 2025
Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза Читать дальше 19 октября 2025
102 000 000 просмотров в считанные дни: свежая дорама Netflix уделала даже западные премьеры – всего 13 серий (и 1 джинн) 102 000 000 просмотров в считанные дни: свежая дорама Netflix уделала даже западные премьеры – всего 13 серий (и 1 джинн) Читать дальше 19 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше