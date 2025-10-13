Меню
Киноафиша Статьи Без подсказки догадаться невозможно: как «Ронин» связан с «Игрой престолов»

13 октября 2025 22:00
Кадры из сериалов «Игра престолов», «Ронин»

Ответ не так уж и прост.

Уже стартовал второй сезон сериала «Ронин», который имеет все шансы побить рекорды по популярности среди зрителей. Фанаты с радостью вернулись к прежней истории, наблюдая за харизматичным героем Дмитрия Паламарчука.

Но даже преданные поклонники не догадываются, как же «Ронин» связан с культовой «Игрой престолов». А мы нашли ответ на этот вопрос.

Грим в сериале «Ронин»

Создание образов для сериала «Ронин» потребовало от гримёрной команды настоящего мастерства. Рекордсменом по времени преображения стал Дмитрий Паламарчук — нанесение шрамов, татуировок и других деталей его персонажа занимало до полутора часов.

Особой сложностью отличалась работа над образами староверов. Помимо тщательного крепления накладных бород, гримёрам предстояло решить парадоксальную задачу — создать эффект полного отсутствия косметики. Такая «естественность» требует филигранной точности.

Для воплощения замысла была собрана внушительная коллекция материалов: 30 искусственных бород, 7 комплектов париков, 19 флаконов тональных средств.

Художник по гриму Екатерина Селезнёва выбрала продукцию, ранее использовавшуюся в работе над «Игрой престолов» и фильмом «Выживший». Любопытно, что основатель этого бренда, Алан Брюннер, является обладателем премии «Оскар» за достижения в искусстве грима.

Кадр из сериала «Ронин»

Реквизит в сериале «Ронин»

Настоящей звездой сериала «Ронин» стал легендарный «почтовик». Этот автомобиль превратился в полноценного персонажа, без которого уже невозможно представить повествование.

Самым дорогостоящим элементом оказалась «мигалка» на машине героя Александра Дьяконова — оперативника Валерия Самсонова. Для съёмок также пригодились ценные антикварные статуэтки, большинство из которых арендовали.

Особую историю обрёл скромный амулет, украсивший кабинет Самсонова. Первоначально его планировали использовать лишь в одном эпизоде, но талисман так органично вписался в атмосферу, что стал постоянной деталью интерьера, пишет «Красраб.ру».

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали 2 сезон «Ронина».

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Ронин»
Светлана Левкина
