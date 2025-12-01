Люцифер вернется, Чарли снова во главе Ада:собрали все, что известно о 3 сезоне «Отеля Хазбин» и дате премьеры

«Отель Хазбин: сезон 3» — пора ли снова бронировать номер в Аду? Первый вопрос, который зрители задают после финала второго сезона. И ответ, как ни парадоксально, почти есть — шоу продлено сразу на два сезона, запись третьего завершена, а работа над четвёртым уже идёт.

Ад не закрывается на ремонт. Он расширяется, обновляется и обещает больше драмы, больше музыки и куда больше тайн, чем раньше. Рассказываем, что еще известно о продолжении.

Когда ждать премьеры

Официальной даты нет, но есть намёк. Вивьен Медрано осторожно призналась: ожидание будет примерно как между первым и вторым сезонами. То есть готовимся к лету 2027 года. Ждать долго, но, по словам авторов, оно того стоит — адская кухня кипит, и рецепты обещают быть интереснее прежних.

Кто вернётся в кадр

Чарли Морнингстар снова впереди — Эрика Хеннингсен возвращается к роли принцессы Ада. Рядом с ней будет Вегги в исполнении Стефани Беатрис. Самая громкая новость — возвращение Люцифера.

Джереми Джордан снова в образе самого обаятельного падшего ангела. А вместе с ним — недосказанные истории, старые раны и вопросы к Лилит, о которой нам пока сообщают лишь фразы-триггеры: «культовая», «центральная», «слишком важная, чтобы прятать дольше».

О чём может быть сезон

Сделка Аластора и Рози — ключ. Он исчез, но вернётся, и третий сезон обещает раскрыть, откуда у неё такая власть и почему он так долго отсутствовал. «Сезон Утренней звезды» — так описывает его Медрано. Если переводить с адского на зрительский: Люцифер выйдет из тени, Чарли столкнётся с наследием семьи, а Рай и Ад станут ближе, чем кому-то хотелось бы.

Третий сезон — это обещание. Продолжение войны за души, за власть, за право называться тем, кто меняет правила мира. И если второй сезон был разгонной полосой, третий — та самая дверь, которую все боятся открыть, но никто не уйдёт, не проверив, что за ней.

