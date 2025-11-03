Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы

Включить 4 сезон «Ведьмака» — то еще испытание. Как фанатка этого сериала, я несколько раз пыталась начать первую серию, но всякий раз выключала. Как минимум потому, что вместо привычного Генри Кавилла Геральта играл Лиам Хемсворт.

Но в итоге я решила отбросить предрассудки, забыть о разгромных рецензиях и посмотреть продолжение любимой истории. И скажу честно — я не пожалела, что перетерпела первые 30 минут. Сезон меня не разочаровал, но все-таки удивил!

Сюжет 4 сезона сериала «Ведьмак»

На мой взгляд, этот сезон больше подготовительный, проходной. Но это не значит, что он скучный и не стоит внимания. Просто главные герои, а я про тройку Геральт-Йеннифэр-Цири, находятся в разных уголках ведьмачьего мира. Они практически не пересекаются, и каждый идет своим путем к тому самому предназначению.

Континент находится на пороге войны, и персонажи всему силами пытаются это предотвратить. А Геральт и Йеннифэр по-прежнему хотят защитить свою дочь, которая совсем скоро станет ключом к разрушению привычного мира.

И если Геральт в 4 сезоне наконец открывает свою светлую сторону, Йеннифэр берет на себя ответственность за судьбы других, то Цири падает на самое дно и знакомится с собственными демонами. Не буду спойлерить, но 8 серия заканчивается жутким клиффхенгером, после которого мир Цири уже не будет прежним.

Новый Геральт — новая жизнь

Не скажу, что Лиам Хемсворт в роли Геральта из Ривии меня впечатлил в первые пять минут. Но постепенно он сумел покорить мое сердце. Видно, что актер проделал огромную работу и отнесся к оригиналу с уважением и любовью. Он в отличной физической форме и боевые сцены тянет с ведьмачьей легкостью.

Сериалы крайне редко идут на такой ход — заменить главного героя прямо в процессе. Иногда это связано с трагическими событиями, как, например, в сериале «Спартак». Актер Энди Уитфилд, исполнявший главную роль, умер от рака крови. И создатели были вынуждены найти нового Спартака.

И вот там как раз видно, что времени на подготовку у Лиама Макинтайра не было. По физическим данным он значительно уступал тем актерам, что снимались с первого сезона и прошли суровую школу гладиаторов. Да и в роль он вживался слишком медленно.

В «Ведьмаке» такой проблемы нет. Хемсворт в плане актерской игры и участии в боевых сценах выдал максимум. Его главный минус — лицо не Генри Кавилла, и все.

В целом линия Геральта мне очень понравилась. Он наконец смог открыть в себе другие стороны — он оказался человеком, как бы не хотел это скрыть.

Линия Цири — когда дочь-подросток вырвалась из-под опеки родителей

Я не знакома с оригиналом, причем сделала это намеренно, чтобы смотреть сериал без постоянных сравнений «А вот в книгах было по-другому!». Сериал смотрю без спойлеров, что для меня редкость. Поэтому увидеть Цири такой для меня — большой шок.

В целом это классическая история проблемного подростка. Пока мамочка и папочка были рядом и спасали от опрометчивых поступков, девочка держалась за свою светлую сторону. Но без их опеки ей пришлось упасть на моральное дно и обнаружить, что в душе есть демоны, от которых так просто не избавиться.

Цирилла под именем Фальки путешествует с бандой Крыс, которая не отличается высокими моральными принципами. Подросток связался с плохой компанией и попробовал вкус запретной жизни? Этим никого не удивить.

Но не будем забывать, что на Цири лежит ответственность за судьбу всего Континента. И с такой ношей сбиться с пути — огромная ошибка.

Линия Йеннифэр — новая Тессая среди ведьмачек

После смерти своей наставницы Йеннифэр вынуждена столкнуться лицом к лицу со своими страхами. Три сезона она ненавидела ограничения, держалась в стороне от политики и делала то, что хотела, наплевав на правила.

Теперь же она ответственна не только за Цири, которую назвала своей дочерью, но и за судьбы всех в Аретузе. Разрушенной и почти сломленной, но еще живой. Поэтому Йен кинула клич среди магичек, чтобы собрать собственную армию и противостоять Вильгефорцу.

Кроме того, Йеннифэр движет и чувство мести. Она намерена уничтожить Вильгефорца за Тессаю и Цири. Но маг слишком силен, поэтому ей приходится объединиться даже с теми, кого она раньше считала врагами.

Новый сезон — новая динамика

С приходом нового Геральта динамика сериала заметно изменилась. Стало намного больше боевых сцен, причем они стали более живые и интересные. Не «Битва бастардов», конечно, но все-таки не выверенные и красивые, а реалистичные и грязные сражения. Неудивительно, ведь Цири путешествует с Крысами, Геральт собрал вокруг себя разношерстную компашку, а Йен обратилась к тьме, чтобы сразить зло в виде Вильгефорца.

Будьте готовы к выпущенным кишкам, уродливым смертям и выбитым зубам. В преддверии войны практически все потеряли человеческий облик, хоть и не стали монстрами в прямом смысле этого слова.

В целом сезон движется по схеме «нудятина/эпичная битва». И поскольку баланс соблюден хорошо, смотреть «Ведьмака» довольно легко. Есть и юмор, и драма, и даже постельные сцены в большом количестве.

Итог

«Ведьмак» стал более смелым и раскрепощенным, что пошло на пользу сюжету. Больше крови, экшена, битв и магических столкновений. И меньше лоска под соусом «добро все равно победит в последние минуты последней серии».

И если вы ждали хэппи-энда — его не будет. Битва за судьбу Континента уже на пороге, и из нее никто не выйдет таким же, как был. Каждый столкнется со своими демонами и будет вынужден сделать выбор — на чей он стороне.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.