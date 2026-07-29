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Киноафиша Статьи «Лучший фильм о лётчиках»: в 2026 году вышел конкурент легендарному «В бой идут одни "старики"»

«Лучший фильм о лётчиках»: в 2026 году вышел конкурент легендарному «В бой идут одни "старики"»

29 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Литвяк» (2026)

Зрители в восторге от новинки.

«В бой идут одни "старики"» — фильм, который стал символом многих поколений. Его знают, помнят наизусть и цитируют. Но в 2026 году у этого признанного стандарта появился серьёзный соперник. Новая картина о лётчиках «Литвяк» получила громкие оценки, а некоторые зрители называют её лучшим фильмом о военной авиации.

Сюжет

21-летняя Лидия Литвяк служит лётчицей-истребителем в авиаполку. Вместе с сослуживцами она участвует в боях на самых сложных участках фронта, проявляя себя как одна из самых результативных пилотов. В полку она сближается с лётчиком Алексеем Соломатиным, и между ними возникают личные отношения.

Её имя со временем закрепилось в истории авиации — не только благодаря сбитым самолётам, но и стойкости, проявленной в условиях войны.

Кадр из фильма «Литвяк» (2026)

Отзывы

Новинка 2026 года показала зрителям одну из ключевых фигур советской авиации, чья судьба оказалась тесно связана с военными событиями. Она стала символом женской роли в боевой авиации. В центре внимания фильма — не только её достижения, но и внутренняя драма.

Несмотря на то, что премьера в апреле прошла довольно тихо, сейчас, спустя несколько месяцев, зрители по достоинству оценили проект, назвав его конкурентом «В бой идут одни "старики"» и «В небе "ночные ведьмы"».

«Это лучший фильм о лётчиках, снятый с возможностями 21-го века, но с духом военного времени», «Один из лучших художественных фильмов о Великой Отечественной войне», «Фильм снят с великой любовью к героям, к истории, к Родине, к кино», «Ставлю на одну полку с "В бой идут одни "старики"», — пишут в Сети.

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Фото: Кадры из фильма «Литвяк» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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5 комментариев
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