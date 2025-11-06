«Лучший с 1987-го» или провал? Первые мнения о «Хищнике: Планета смерти» подогрели интерес к фильму

Картина ещё не вышла в прокат, но критики уже смогли её оценить.

7 ноября состоится мировая премьера фильма «Хищник: Планета смерти».

На этот раз Дэн Трахтенберг переносит действие на далёкую планету, соединяет историю молодого изгнанника-хищника с судьбой девушки Тии и предлагает зрителю абсолютно новый тип охоты.

В США картину уже представили на предпоказах, и первые отзывы критиков создают вокруг проекта немалый ажиотаж.

О чём «Хищник: Планета смерти»

Действие фильма разворачивается в будущем, на неизвестной планете, где молодой Хищник, отвергнутый своим кланом, заключает вынужденный союз с Тией — человеком, который оказывается втянутым в чужую войну.

В центре истории — не традиционная охота, а путешествие двух изгнанников, которым предстоит столкнуться с противником, угрожающим сразу обеим сторонам.

Именно эта новая динамика стала главным сюрпризом для критиков. Многие отметили, что фильм выглядит смелее предыдущих частей, расширяя рамки франшизы и предлагая иной эмоциональный тон.

Что говорят критики

Первые рецензии оказались в целом положительными — и очень эмоциональными.

Эдвард Дуглас:

«Магнум-опус Трахтенберга далеко превосходит всё, что мы обычно получаем от научно-фантастического боевика».

Линда Маррик:

«Смелый, странный и неожиданно трогательный фильм — это именно тот рискованный sci-fi, которого нам так давно не хватало».

Кортни Ховард:

«Фильм с роскошной операторской работой, впечатляющим гримом и визуальными эффектами, а также безупречной по типажу главной героиней — радикальная работа, которую обязательно нужно смотреть на самом большом экране».

Питер Дебрюж:

«Самый сильный фильм с названием “Хищник” со времён оригинала 1987 года (если не считать предыдущий фильм Трахтенберга “Добыча”)».

Но и критика тоже есть

Некоторым рецензентам показалось, что фильм потерял ту самую первобытную угрозу оригинала. Они отметили, что хищник стал «слишком человечным», а акцент на эмоциональной линии уменьшил уровень жёсткости.

Другие посчитали, что ориентир на более широкую аудиторию сгладил фирменный R-рейтинг франшизы, сделав ряд сцен более «общедоступными».

Были и те, кто назвал сюжет «местами бессмысленным» и счёл, что даже Элли Фаннинг не всегда вытягивает драматические моменты.

Предварительный вердикт

Несмотря на разногласия, ясно одно: «Хищник: Планета смерти» стал настоящим событием в рамках линейки картин.

Одни называют его лучшим фильмом франшизы со времён оригинала, другие — спорным экспериментом, который изменил ДНК серии. Но после таких отзывов внимание зрителей обеспечено.

