Культовые «Сумерки» могут перезапустить как блокбастер-ремейк: Белла Свон уже в деле

Актриса Кристен Стюарт готова вернуться во вселенную, но уже в другом качестве.

Оригинальная франшиза «Сумерки», экранизация книг Стефани Майер, выходила в прокат с 2008 по 2012 год. Пять фильмов собрали в мировом прокате огромную сумму — свыше 3,3 миллиарда долларов.

Критики встречали картины довольно прохладно, находя недостатки и в режиссуре, и в актёрской игре, и в самом сюжете. Однако зрительский приём был совершенно иным — публика приняла историю о любви с невероятным теплом.

И теперь главная звезда той саги, Кристен Стюарт, сделала неожиданное заявление. Актриса, чья карьера взлетела после роли Беллы, готова вернуться во вселенную «Сумерек». Но на этот раз не перед камерой, а за ней — в качестве режиссёра масштабного ремейка.

Ремейк «Сумерек»

Кристен Стюарт сделала неожиданный шаг. Актриса, для которой роль Беллы Свон стала трамплином в мировую славу, заявила о готовности вернуться в историю. Но на этот раз — по другую сторону камеры.

В рамках кинофестиваля в Палм-Спрингс Стюарт в откровенной беседе с прессой порассуждала о творческом переосмыслении наследия. Она подчеркнула уважение к работе предыдущих режиссёров, но высказала собственную, зрелую точку зрения на материал.

«Каждый из постановщиков оставил в тех фильмах свой уникальный след. Однако если бы у меня появился шанс пересказать эту историю заново, с серьёзной поддержкой и творческой свободой, я бы не раздумывала. Так что да, я абсолютно серьёзно готова снять ремейк "Сумерек"», — отметила актриса.

Стюарт уже доказала свои режиссёрские амбиции успешным и признанным критиками дебютом — драмой «Хронология воды». Этот опыт позволяет воспринимать её заявление как профессиональное намерение, а не ностальгическую фантазию.

Популярность «Сумерек»

Зрительский интерес к этой истории не угас. Ярким доказательством стал недавний повторный релиз первой картины, организованный к 20-летию литературного оригинала. Фильм собрал в свой первый день в кинотеатрах солидные $1,55 миллиона, что говорит о живой ностальгии.

