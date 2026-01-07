Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Культовые «Сумерки» могут перезапустить как блокбастер-ремейк: Белла Свон уже в деле

Культовые «Сумерки» могут перезапустить как блокбастер-ремейк: Белла Свон уже в деле

7 января 2026 12:19
Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»

Актриса Кристен Стюарт готова вернуться во вселенную, но уже в другом качестве.

Оригинальная франшиза «Сумерки», экранизация книг Стефани Майер, выходила в прокат с 2008 по 2012 год. Пять фильмов собрали в мировом прокате огромную сумму — свыше 3,3 миллиарда долларов.

Критики встречали картины довольно прохладно, находя недостатки и в режиссуре, и в актёрской игре, и в самом сюжете. Однако зрительский приём был совершенно иным — публика приняла историю о любви с невероятным теплом.

И теперь главная звезда той саги, Кристен Стюарт, сделала неожиданное заявление. Актриса, чья карьера взлетела после роли Беллы, готова вернуться во вселенную «Сумерек». Но на этот раз не перед камерой, а за ней — в качестве режиссёра масштабного ремейка.

Ремейк «Сумерек»

Кристен Стюарт сделала неожиданный шаг. Актриса, для которой роль Беллы Свон стала трамплином в мировую славу, заявила о готовности вернуться в историю. Но на этот раз — по другую сторону камеры.

В рамках кинофестиваля в Палм-Спрингс Стюарт в откровенной беседе с прессой порассуждала о творческом переосмыслении наследия. Она подчеркнула уважение к работе предыдущих режиссёров, но высказала собственную, зрелую точку зрения на материал.

«Каждый из постановщиков оставил в тех фильмах свой уникальный след. Однако если бы у меня появился шанс пересказать эту историю заново, с серьёзной поддержкой и творческой свободой, я бы не раздумывала. Так что да, я абсолютно серьёзно готова снять ремейк "Сумерек"», — отметила актриса.

Стюарт уже доказала свои режиссёрские амбиции успешным и признанным критиками дебютом — драмой «Хронология воды». Этот опыт позволяет воспринимать её заявление как профессиональное намерение, а не ностальгическую фантазию.

Кадр из фильма «Сумерки»

Популярность «Сумерек»

Зрительский интерес к этой истории не угас. Ярким доказательством стал недавний повторный релиз первой картины, организованный к 20-летию литературного оригинала. Фильм собрал в свой первый день в кинотеатрах солидные $1,55 миллиона, что говорит о живой ностальгии.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильмов «Сумерки» (2008), «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У «Аватара 4» будет новый режиссер? Тоже Джеймс, но не Кэмерон — и это изменит всё на Пандоре У «Аватара 4» будет новый режиссер? Тоже Джеймс, но не Кэмерон — и это изменит всё на Пандоре Читать дальше 7 января 2026
В Сети нашли причину провала сиквелов «Терминатора»: согласитесь, что с Сарой Коннор вечно все было не так? В Сети нашли причину провала сиквелов «Терминатора»: согласитесь, что с Сарой Коннор вечно все было не так? Читать дальше 6 января 2026
Посмотрели «Начало», но так в нем и не разобрались? Не только вы — этот голливудский актер отказался от роли, потому что не понял Нолана Посмотрели «Начало», но так в нем и не разобрались? Не только вы — этот голливудский актер отказался от роли, потому что не понял Нолана Читать дальше 5 января 2026
Джордж Клуни назвал свой худший фильм: с этим не поспоришь — 11 номинаций на «Золотую малину» и 3,8 на IMDb Джордж Клуни назвал свой худший фильм: с этим не поспоришь — 11 номинаций на «Золотую малину» и 3,8 на IMDb Читать дальше 4 января 2026
Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду Читать дальше 3 января 2026
Без Сарумана из «Властелина колец» не было бы Джеймса Бонда: эту связь скрывали десятилетиями Без Сарумана из «Властелина колец» не было бы Джеймса Бонда: эту связь скрывали десятилетиями Читать дальше 8 января 2026
Ксеноморф из «Чужого» пугал своим видом, но ведь у него даже глаз не было: как монстр находил своих жертв Ксеноморф из «Чужого» пугал своим видом, но ведь у него даже глаз не было: как монстр находил своих жертв Читать дальше 7 января 2026
А вы заметили, что названия всех фильмов Кэмерона имеют кое-что общее? Это не случайность, а тонкий расчет режиссера А вы заметили, что названия всех фильмов Кэмерона имеют кое-что общее? Это не случайность, а тонкий расчет режиссера Читать дальше 7 января 2026
Замену Дэниелу Крэйгу уже нашли: новый «Бонд» растрепал друзьям о кастинге Замену Дэниелу Крэйгу уже нашли: новый «Бонд» растрепал друзьям о кастинге Читать дальше 7 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше