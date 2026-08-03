«Кухню» на СТС обожают миллионы, но Константин Ивлев не выдержал: «На 90% это полный бред»

Константин Ивлев — человек, который не привык молчать, особенно когда речь заходит о еде, ресторанном деле и всём, что с этим связано. Звёздный шеф-повар и телеведущий не раз высказывался о кулинарных шоу и проектах. Его критика и коснулась одного из самых популярных российских сериалов последних лет — «Кухня».

Миллионы зрителей с удовольствием следили за перипетиями сотрудников вымышленного ресторана, но Ивлев жёстко прошёлся по содержанию шоу.

В беседе с изданием «Правила жизни» ресторатор заявил, что сериал «Кухня» создаёт искажённое восприятие профессии повара. Он отметил, что, несмотря на свое участие в съёмках, считает проект неправдой, крайне далёкой от реальности.

«Главный недостаток этого шоу в том, что оно навредило многим поварам. Ведь зрители теперь и правда считают, что типичный повар непременно должен болеть за "Спартак" и иметь пристрастие к спиртному. Того, что там показали, на 90% у нас нет, это полный бред», — заявил Ивлев.

По словам шеф-повара, этот проект точно не про кухню, а только про любовь. Настоящая же работа в ресторане — это прежде всего строгая дисциплина и колоссальная ответственность.

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