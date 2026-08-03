Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Кухню» на СТС обожают миллионы, но Константин Ивлев не выдержал: «На 90% это полный бред»

«Кухню» на СТС обожают миллионы, но Константин Ивлев не выдержал: «На 90% это полный бред»

3 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из программы «Адский шеф»

Шеф-повар раскритиковал проект.

Константин Ивлев — человек, который не привык молчать, особенно когда речь заходит о еде, ресторанном деле и всём, что с этим связано. Звёздный шеф-повар и телеведущий не раз высказывался о кулинарных шоу и проектах. Его критика и коснулась одного из самых популярных российских сериалов последних лет — «Кухня».

Миллионы зрителей с удовольствием следили за перипетиями сотрудников вымышленного ресторана, но Ивлев жёстко прошёлся по содержанию шоу.

Кадр из сериала «Кухня»

В беседе с изданием «Правила жизни» ресторатор заявил, что сериал «Кухня» создаёт искажённое восприятие профессии повара. Он отметил, что, несмотря на свое участие в съёмках, считает проект неправдой, крайне далёкой от реальности.

«Главный недостаток этого шоу в том, что оно навредило многим поварам. Ведь зрители теперь и правда считают, что типичный повар непременно должен болеть за "Спартак" и иметь пристрастие к спиртному. Того, что там показали, на 90% у нас нет, это полный бред», — заявил Ивлев.

По словам шеф-повара, этот проект точно не про кухню, а только про любовь. Настоящая же работа в ресторане — это прежде всего строгая дисциплина и колоссальная ответственность.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадр из программы «Адский шеф», кадр из сериала «Кухня»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Англичанки без химии отмывают сковородки от масла: 1 добавка в горячую воду растворяет жир Англичанки без химии отмывают сковородки от масла: 1 добавка в горячую воду растворяет жир Читать дальше 3 августа 2026
Только спустя 27 лет фанаты вычислили, кто же такой Сераф из «Матрицы»: эта теория перевернула всё Только спустя 27 лет фанаты вычислили, кто же такой Сераф из «Матрицы»: эта теория перевернула всё Читать дальше 3 августа 2026
На НТВ хотели сделать вторую «Трассу», а получился стыдный плагиат: «Содрали лучшее с "Хрустального"» На НТВ хотели сделать вторую «Трассу», а получился стыдный плагиат: «Содрали лучшее с "Хрустального"» Читать дальше 2 августа 2026
А вы знали, что по «Тайнам следствия» сняли исторический детектив? Там тоже снимается Ковальчук А вы знали, что по «Тайнам следствия» сняли исторический детектив? Там тоже снимается Ковальчук Читать дальше 2 августа 2026
Пересмотрела «Невский» на НТВ и только сейчас нашла самый бесячий сезон — и нет, не седьмой: «До тошноты просто» Пересмотрела «Невский» на НТВ и только сейчас нашла самый бесячий сезон — и нет, не седьмой: «До тошноты просто» Читать дальше 1 августа 2026
Зря все 26 лет ненавидели Никиту: в Сети выбрали по-настоящему мерзкого персонажа «Границы. Таёжный роман» Зря все 26 лет ненавидели Никиту: в Сети выбрали по-настоящему мерзкого персонажа «Границы. Таёжный роман» Читать дальше 30 июля 2026
Фантастический сериал по книге Джорджа Мартина, который все пропустили — и хорошо: «Команда героев из истеричек и скуфов» с 38% на RT Фантастический сериал по книге Джорджа Мартина, который все пропустили — и хорошо: «Команда героев из истеричек и скуфов» с 38% на RT Читать дальше 3 августа 2026
«Во все тяжкие» по-русски, а Васильев — вместо Хайзенберга? Новый сериал с участием актера точно станет громким хитом «Во все тяжкие» по-русски, а Васильев — вместо Хайзенберга? Новый сериал с участием актера точно станет громким хитом Читать дальше 2 августа 2026
Этот ретро-детектив с Вилковой посмотрите за одни выходные: рейтинг 8,1, странно, что о проекте мало кто слышал Этот ретро-детектив с Вилковой посмотрите за одни выходные: рейтинг 8,1, странно, что о проекте мало кто слышал Читать дальше 1 августа 2026
Эти две августовские премьеры на Okko точно соберут миллионы просмотров: запишите, чтобы не пропустить Эти две августовские премьеры на Okko точно соберут миллионы просмотров: запишите, чтобы не пропустить Читать дальше 31 июля 2026
Только в этом сериале Устюгов блистал на все 8,5 — и это точно не «Ментовские войны» и даже не «Константинополь» Только в этом сериале Устюгов блистал на все 8,5 — и это точно не «Ментовские войны» и даже не «Константинополь» Читать дальше 30 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше