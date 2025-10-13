И у Netflix случаются провалы: после сериала «Что/если» зрители ополчились на Рене Зеллвегер и не только

Редко бывает, что сериал обещает интригу уровня «Большой лжи», а оказывается где-то между мыльной драмой и пародией. Так зрители отзываются о «Что/если» — проекте Netflix с Рене Зеллвегер, который должен был стать главным психологическим триллером, но вызвал больше раздражения, чем восторга.

Когда деньги решают всё — и рушат всё

Сюжет знаком до боли: состоятельная женщина Анна предлагает молодой паре из Сан-Франциско сделку, от которой невозможно отказаться. Деньги в обмен на одну ночь — и цепочка решений, после которых ломаются судьбы.

Начало обещает напряжение, но чем дальше, тем сильнее зрители чувствуют: сценаристы потеряли логику. «Поворот в финале не удивляет, а раздражает», — пишут на форумах.

Многие отмечают, что после пятой серии сериал превращается в «День сурка»: одни и те же сцены, пустые диалоги, никакого развития. «Создатели будто не знали, чем занять десять эпизодов», — иронизируют пользователи.

Рене переигрывает, партнёр недоигрывает

Главная звезда проекта получает больше всего упрёков. «Ужасно переигрывает Рене Зеллвегер — кривляется, будто играет пародию на саму себя», — пишет зритель. Её героиню называют «женщиной-вамп без харизмы».

А вот партнёр по кадру, Блейк Дженнер, наоборот, «каменный и безжизненный». Ему досталось еще больше.

«Не сыграл ни одной эмоции в этом сериале, каждую серию появляется с каменным лицом и с таким же каменным лицом удаляется. Кошмарный выбор актера! С кем он переспал ради роли?! Его персонаж тоже очень плоский и вялый, плохо прописанный», - пишут зрители в Сети.

Некоторые защищают актеров: мол, не они виноваты, а сценарий, где эмоции прописаны как в теленовелле. Джейн Леви, сыгравшая Лизу, получила немного тепла — «пытается оживить сценарий, но даже ей не хватает воздуха».

Красиво снято, но смотреть больно

Если сериал и спасает что-то, то визуал. «Картинка — как реклама люксового шампуня», — язвят зрители. Атмосфера, музыка, стиль — всё на уровне, но содержание не выдерживает.

В итоге What/If стал примером того, как сильная идея превращается в слабое шоу. Сделка с совестью получилась зрелищной, но без души. И на Кинопосике рейтинг 6,4, что тоже весьма серьезный показатель.

