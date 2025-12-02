Учимся отрываться на Новый год: топ-6 безумно смешных комедий о корпоративах

Меню
2 декабря 2025 14:56
Кадр из фильма «Новогодний отрыв»

Вас ждут ленты от безумных вечеринок до больничных эксцессов.

Пока до корпоратива ещё есть время, самое настоящее праздничное настроение можно найти там, где его часто не ждут — в кино! Чтобы ощутить атмосферу новогоднего веселья, сумасшедших тостов и незабываемых приключений, достаточно заглянуть в нашу подборку.

Мы собрали шесть фильмов, которые идеально передают дух безбашенного офисного праздника. С ними вы сможете заранее прочувствовать все этапы корпоратива — от предвкушения до полной неразберихи и самых неожиданных развязок. Смотрите по одному или все сразу, чтобы погрузиться в праздник с головой, не выходя из дома.

«Новогодний корпоратив»

Отдел успешной IT-компании ждёт обещанного новогоднего корпоратива. Но у начальника филиала Клэя и его коллеги Джоша появляется срочная проблема — они узнают, что новая директриса Кэрол хочет сократить расходы и урезать команду. Становится ясно: если не придумать что-то гениальное, праздник обернётся увольнениями.

Ребята находят выход — устроить самую громкую вечеринку в истории, пригласить ключевых партнёров и заключить на ней судьбоносную сделку. Кажется, план идеален. Но с самого начала всё летит в тартарары: офисное пространство не готово к такому натиску, гости оказываются непредсказуемыми, а веселье стремительно превращается в хаос.

Кадр из фильма «Новогодний корпоратив» (2016)

«Новогодний отрыв»

Испанская комедия «Новогодний отрыв» (2015) предлагает совсем другой сценарий. Пассажиры поезда, спешащие на праздник, оказываются запертыми в пустынной местности после аварии. Вместо запланированного семейного торжества им приходится устраивать импровизированный корпоратив в весьма необычных обстоятельствах. Ситуация осложняется подозрениями, что один из пассажиров – опасный преступник. «С Новым годом! И не забудьте проверить, не преступник ли ваш коллега» – вот девиз этого неожиданного корпоратива.

«Операция "С новым годом"»

Советский фильм «Операция "С новым годом"» (1996) переворачивает все представления о новогоднем корпоративе. Действие происходит в травматологии, где собираются совершенно разношерстные персонажи: от писателя до милиционера. Корпоратив здесь – стихийный, но не менее зажигательный.

Шикарная выпивка, приглашенные дамы из женского отделения и самодельная елка – все это создаёт незабываемую атмосферу. В этом фильме, пожалуй, самый яркий пример того, что корпоратив может случиться где угодно и с кем угодно.

«Рождество в Эль-Камино»

Американский фильм «Рождество в Эль-Камино» (2017) предлагает забавный взгляд на корпоративные посиделки. Главный герой, случайно запертый в магазине спиртных напитков с компанией таких же «счастливчиков», устраивает корпоратив неудачников. Запертые в магазине, они вынуждены сами организовывать свой праздник, и это, в свою очередь, становится не менее захватывающим, чем любая запланированная вечеринка.

«А что насчет тебя?»

Ирландская комедия «А что насчет тебя?» (2007) показывает, как могут отпраздновать Новый год постояльцы дома престарелых. Замена сестры на время праздников становится для младшей сестры неожиданным приключением. И хотя компания подопечных кажется спокойной, они способны устроить незабываемый праздничный корпоратив, который навсегда изменит представление о праздновании Нового года в доме престарелых.

«Обратная связь»

Фильм «Обратная связь» (2020) – это история о компании старых друзей, решивших встретить Новый год в арендованном доме в тверской глуши. Идиллия рушится благодаря неугомонной Еве и ее новогодней игре, которая запускает цепочку неожиданных событий и откровений. Фильм не о корпоративе в привычном понимании, но демонстрирует, как проверка дружеских уз может стать не менее захватывающим приключением, чем любая вечеринка. Как говорит один из героев: «Мы же друзья, должны друг друга понимать!» И вот тут-то и начинаются самые интересные моменты.

Фото: Кадры из фильмов «Новогодний отрыв» (2016), «Операция "С новым годом"» (1996), «Новогодний корпоратив» (2016)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
