Когда смотреть «Алису в Стране чудес» с Пересильд онлайн? Инсайдеры раскрыли детали цифрового релиза

28 октября 2025 19:35
Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес»

Если не любите кинотеатры, то подождите пару месяцев, а то и меньше.

«Алиса в Стране чудес» — редкий случай, когда отечественное семейное кино выглядит по-настоящему празднично. Музыка, танцы, визуал — всё будто создано для большого экрана и общего восторга. Хочется смотреть всей семьёй, а потом ещё пересматривать дома.

Фильм вышел в прокат 23 октября 2025 года, и главный вопрос зрителей сейчас один — когда ждать цифровую премьеру?

По данным дистрибьюторов, в цифре «Алиса в Стране чудес» появится зимой, не раньше декабря 2025 года.

Режиссёр Юрий Хмельницкий собрал актёрский состав, где каждая роль — в точку: Анна Пересильд создала живую, упрямую и любопытную Алису, Паулина Андреева добавила загадочности, а Милош Бикович — лёгкости и обаяния. Музыкальные сцены получились яркими и запоминающимися, но при этом не перегружают повествование.

Картину хочется рассматривать, пишут в Сети зрители: костюмы, свет, цвет — всё тщательно продумано. Каждая локация будто живёт по своим законам, а атмосфера не теряет волшебства до финальных титров.

Когда «Алиса» доберётся до стримингов, это станет одним из самых ожидаемых цифровых релизов зимы. Фильм наверняка соберёт аудиторию, которая просто хочет снова поверить в чудеса — пусть и на пару часов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Шляпник из «Алисы в Стране чудес» безумен на самом деле.

Фото: Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес»
Екатерина Адамова
