Почему Шляпник из «Алисы в Стране чудес» безумен на самом деле — и при чём тут ртуть? Тут уже явно не до смеха

24 октября 2025 14:30
Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»

Настоящая и жуткая история героя из сказки.

В каждом пересмотре «Алисы в Стране чудес» взгляд снова цепляется за него — того самого, в цилиндре, с чашкой чая и загадочной улыбкой. Безумный Шляпник уже давно стал не просто персонажем, а культурным мемом. Но его безумие — не выдумка Льюиса Кэрролла, а след реальности викторианской Англии.

Когда работа сводила с ума

В XIX веке шляпники действительно сходили с ума — буквально. При обработке фетра они использовали раствор ртути, пары которого медленно отравляли организм. Отравление вызывало дрожь, бессвязную речь и вспышки раздражения.

Так родилась английская поговорка «mad as a hatter» — «безумен, как шляпник». Кэрролл просто перенёс знакомый образ в сказку, наделив его ироничным обаянием и вечным ощущением праздника, который давно сошёл с рельс.

Смешной, грустный, человеческий

Шляпник говорит загадками, устраивает бесконечные чаепития и будто живёт в собственном ритме. Его фразы вроде «Нет смысла прощаться, если не уходишь» звучат как игра, но за ней — растерянность и тоска. Герой Кэрролла не злой и не безумный — просто человек, который слишком долго был один на один с хаосом.

Почему он до сих пор с нами

В каждой экранизации Шляпник обретает новое лицо — от утончённого англичанина до карнавального чудака в исполнении Джонни Деппа. Но суть не меняется: он остаётся напоминанием о том, что за яркой фантазией часто стоит реальная боль.

Именно поэтому Шляпник — не просто символ безумия, а один из самых человечных героев в мире сказок.

Фото: Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»
