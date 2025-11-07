Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Киноляп уровня «держите меня семеро»: заметили, как парит корабль в «Константинополе»? Будто забыл про море

Киноляп уровня «держите меня семеро»: заметили, как парит корабль в «Константинополе»? Будто забыл про море

7 ноября 2025 19:06
Кадр из сериала «Константинополь» (2025)

Если вы внимательно смотрели сериал, то точно обратили на это внимание.

«Константинополь» открывается сильным по драматургии эпизодом: корабль, на котором из Крыма бегут белые офицеры и гражданские, подходит к берегам Турции.

Но именно эта сцена стала поводом для обсуждений. Причина — заметный киноляп, из-за которого корабль, вместо того чтобы идти по волнам, словно висит над поверхностью моря.

Что произошло в сцене

Вместо реалистичного движения по воде зрители видят, как судно буквально «парит» — между корпусом и поверхностью моря образуется визуальный зазор. Логика волн и тени не совпадает, а вода реагирует на объект неестественно.

Почему сцена показалась зрителям странной

Открытие сериала важно не только визуально, но и эмоционально: именно здесь задаётся тон всей истории — бегство, хаос, потеря дома. Однако технический недочёт отвлекает от атмосферы и делает момент менее убедительным.

Зрители в целом замечают, что в сериале компьютерные спецэффекты могли быть и лучше.

«Графика очень так себе, даже такому профану в спецэффектах, как я очень заметно, что некоторые предметы и кадры бутафорские. Например, где корабль плывёт по волнам в начале первой серии, мне кажется, создатели сериала даже не пытались сделать эту картинку реалистичной», — к примеру, комментирует зрительница под ником Elenka89 на сайте IRecommend.ru.

Связано ли это с общим визуальным стилем сериала

Сериал часто использует компьютерную графику: часть панорам города, корабли на рейде, портовые сцены — всё это создавалось цифровым способом. Но именно в эпизоде с кораблём огрехи заметнее всего: движение воды и света оказалось сложнее, чем архитектурные виды.

Влияет ли киноляп на общее впечатление

Сильная драматическая линия, красивые декорации, впечатляющий сюжет и актёрская игра берут своё, поэтому одиночная неудача не рушит сериал. Подтверждение тому — зрительский рейтинг картины 7,6 на «Кинопоиске».

Однако сцена с парящим кораблём в очередной раз подчеркнула, что современные зрители весьма чувствительны к визуальной достоверности. И учитывать это в наши дни нужно обязательно.

Также прочитайте: Красиво, но Акиньшина не к месту, зато Марин великолепен: зрители подвели итоги премьеры сериала «Константинополь»

Фото: Кадр из сериала «Константинополь» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фальшивый Стамбул: сериал «Константинополь» на самом деле снимали в России и Грузии — и вот в каких городах Фальшивый Стамбул: сериал «Константинополь» на самом деле снимали в России и Грузии — и вот в каких городах Читать дальше 7 ноября 2025
Красиво, но Акиньшина не к месту, зато Марин великолепен: зрители подвели итоги премьеры сериала «Константинополь» Красиво, но Акиньшина не к месту, зато Марин великолепен: зрители подвели итоги премьеры сериала «Константинополь» Читать дальше 5 ноября 2025
«Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов «Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов Читать дальше 8 ноября 2025
Впервые после «Сола» Винс Гиллиган создал настоящий шедевр: на Rotten Tomatoes сериал получил уникальные 100% Впервые после «Сола» Винс Гиллиган создал настоящий шедевр: на Rotten Tomatoes сериал получил уникальные 100% Читать дальше 8 ноября 2025
Эта жуткая теория о хитовом мультике Миядзаки пугает фанатов: аниме «Рыбка Поньо на утесе» — не детская сказка, а мрачный ужастик Эта жуткая теория о хитовом мультике Миядзаки пугает фанатов: аниме «Рыбка Поньо на утесе» — не детская сказка, а мрачный ужастик Читать дальше 8 ноября 2025
Так умер Ракета в Marvel или нет? Концовка нового сериала переписала историю Енота и выдавила слезы из зрителей Так умер Ракета в Marvel или нет? Концовка нового сериала переписала историю Енота и выдавила слезы из зрителей Читать дальше 8 ноября 2025
5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится 5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится Читать дальше 8 ноября 2025
Вы до сих пор фанат Крэнстона после роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие»? Актер сыграл в еще одной крутой драме, которую вы могли пропустить Вы до сих пор фанат Крэнстона после роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие»? Актер сыграл в еще одной крутой драме, которую вы могли пропустить Читать дальше 8 ноября 2025
Зачем в «Игре престолов» Старкам раздали по лютоволку? Ответ скрыт в древней магии Зачем в «Игре престолов» Старкам раздали по лютоволку? Ответ скрыт в древней магии Читать дальше 8 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше