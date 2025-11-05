Красиво, но Акиньшина не к месту, зато Марин великолепен: зрители подвели итоги премьеры сериала «Константинополь»

Что сработало в исторической драме — и что вызвало жаркие споры.

Историческая драма «Константинополь» (2025) вышла на ИВИ сразу десятком серий и затем быстро прошла на НТВ.

Проект Сергея Чекалова ждали давно: редкая для ТВ тема русской эмиграции, сильный актёрский ансамбль и обещание большого эмоционального накала сделали премьеру заметным событием. А дальше началось главное — зрительское обсуждение.

Что зрителям действительно понравилось

Начнём с сильных сторон — их в отзывах немало.

«Очень понравился сериал. Актёры великолепны. Сюжет — выше всяких похвал».

Большинство зрителей отмечают удачные мужские роли. Александр Устюгов создал сдержанного, внутренне напряжённого Нератова; Сергей Марин — одну из самых эмоционально глубоких работ за последние годы; Кирилл Кяро — спокойного и рассудительного доктора Бородаевского.

Мужская часть каста удерживала внимание даже тех, кто смотрел сериал с осторожностью:

«Устюгов хорош, и ему наконец-то удалось избавиться от интонаций Романа Шилова. Абсолютное потрясение — Сергей Марин».

«Сериал понравился, несмотря на обилие жестоких сцен. Мужские персонажи выписаны тщательно, у каждого своя трагедия».

Зрители также высоко оценили масштабность постановки. Ключевые сцены — от эпизодов бегства до трагических развязок — воспринимаются сильными и визуально продуманными.

Для исторической драмы на телевидении такой уровень — редкость, и люди это подчеркивают.

Однако премьера вызвала споры

Впрочем, в обсуждениях сериала не обошлось и без претензий — и всё вокруг двух проблем: кастинга и технического исполнения.

Главная дискуссия — Оксана Акиньшина в роли баронессы. Зрители пишут:

«Акиньшина — не к месту, не её роль».

«Эта роль не для Акиньшиной, вот в „Баре один звонок“ она хороша».

Большинство сходятся в том, что образ аристократки ей не подходит.

Вторая претензия — звук и освещение.

«Ничего не видно»,

«Половину реплик не разобрать»,

«Темнота и бубнёж — зачем так?»

При этом зрители подчёркивают: подобной проблемы у тех же актёров в других проектах не было. Особое внимание — к дикции Ксении Трейстер: кто-то обвиняет озвучку, кто-то — творческое решение.

Какую оценку в итоге дают зрители

Общая тональность комментариев — красиво, эмоционально тяжело, с сильными мужскими персонажами, но спорными женскими ролями, мрачноватым визуалом и ощущением неровности.

Многие зрители поставили высокие оценки за попытку показать сложный исторический период эмоционально, а не формально.

По материалам обсуждений из дзен-канала Мир современного кино

Также прочитайте: Три свежих умных фильма, которые накрывают приятным послевкусием — есть российский с рейтингом 8,2