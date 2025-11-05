Красиво, но Акиньшина не к месту, зато Марин великолепен: зрители подвели итоги премьеры сериала «Константинополь»

Историческая драма «Константинополь» (2025) вышла на ИВИ сразу десятком серий и затем быстро прошла на НТВ.
Проект Сергея Чекалова ждали давно: редкая для ТВ тема русской эмиграции, сильный актёрский ансамбль и обещание большого эмоционального накала сделали премьеру заметным событием. А дальше началось главное — зрительское обсуждение.
Что зрителям действительно понравилось
Начнём с сильных сторон — их в отзывах немало.
«Очень понравился сериал. Актёры великолепны. Сюжет — выше всяких похвал».
Большинство зрителей отмечают удачные мужские роли. Александр Устюгов создал сдержанного, внутренне напряжённого Нератова; Сергей Марин — одну из самых эмоционально глубоких работ за последние годы; Кирилл Кяро — спокойного и рассудительного доктора Бородаевского.
Мужская часть каста удерживала внимание даже тех, кто смотрел сериал с осторожностью:
«Устюгов хорош, и ему наконец-то удалось избавиться от интонаций Романа Шилова. Абсолютное потрясение — Сергей Марин».
«Сериал понравился, несмотря на обилие жестоких сцен. Мужские персонажи выписаны тщательно, у каждого своя трагедия».
Зрители также высоко оценили масштабность постановки. Ключевые сцены — от эпизодов бегства до трагических развязок — воспринимаются сильными и визуально продуманными.
Для исторической драмы на телевидении такой уровень — редкость, и люди это подчеркивают.
Однако премьера вызвала споры
Впрочем, в обсуждениях сериала не обошлось и без претензий — и всё вокруг двух проблем: кастинга и технического исполнения.
Главная дискуссия — Оксана Акиньшина в роли баронессы. Зрители пишут:
«Акиньшина — не к месту, не её роль».
«Эта роль не для Акиньшиной, вот в „Баре один звонок“ она хороша».
Большинство сходятся в том, что образ аристократки ей не подходит.
Вторая претензия — звук и освещение.
«Ничего не видно»,
«Половину реплик не разобрать»,
«Темнота и бубнёж — зачем так?»
При этом зрители подчёркивают: подобной проблемы у тех же актёров в других проектах не было. Особое внимание — к дикции Ксении Трейстер: кто-то обвиняет озвучку, кто-то — творческое решение.
Какую оценку в итоге дают зрители
Общая тональность комментариев — красиво, эмоционально тяжело, с сильными мужскими персонажами, но спорными женскими ролями, мрачноватым визуалом и ощущением неровности.
Многие зрители поставили высокие оценки за попытку показать сложный исторический период эмоционально, а не формально.
По материалам обсуждений из дзен-канала Мир современного кино
