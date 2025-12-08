Меню
Главные драматические премьеры декабря 2025 года: 4 фильма, которые зрители включают вечером и тут же советуют знакомым

8 декабря 2025 10:23
Кадр из фильма «Подполье» (2025), «Сентиментальная ценность» (2025), «Джей Келли» (2025), «Кто бы мог подумать» (2025)

Хорошее кино, в котором главное - герои, эмоции и честная история.

В подборку вошли насыщенные драматические премьеры, найденные в разделе новинок. Эти фильмы не давят динамикой и не стремятся удивлять эффектами — они работают через актерскую игру, детали и проживание момента.

Отличный вариант для тех, кто выбирает осознанный просмотр вместо суеты.

«Подполье» (2025)

История про бывшего брокера Дэнни Гуда, который выходит из тюрьмы и пытается вернуть хотя бы часть прежней жизни.

Но мир уже не тот, связи разрушены, а доверие к нему на нуле. Режиссер Марк Хэмптон сделал ставку на внутреннее движение героя: через работу в спортзале и участие в подпольном бою Дэнни понимает, что прошлое окончательно закрыто.

Сдержанная британская драма, которая удерживается на честной актерской подаче и простом, но точном конфликте.

«Сентиментальная ценность» (2025)

Йоаким Триер вновь обращается к семейным историям - и делает это тонко и наблюдательно.

Нора и Агнес встречают отца спустя годы после его ухода. Он ведет себя так, будто ничего не произошло, и предлагает Норе роль в новом фильме.

Продолжительность - 2 часа 13 минут, но темп полностью оправдывает себя: зритель наблюдает за тем, как взрослые дочери пытаются понять, стоит ли впускать прошлое обратно.

Стеллан Скарсград и Эль Фаннинг создают убедительный дуэт, в котором слышны сомнения, страх и попытка примириться.

«Сентиментальная ценность» (2025)

«Джей Келли» (2025)

Ноа Баумбак собрал сильный актерский состав - Джордж Клуни, Адам Сэндлер, Лора Дерн, Райли Кио. Главный герой, актер Джей Келли, решает впервые за долгие годы остановиться и оглянуться назад.

Жизнь, построенная на перелетах и ролях, внезапно кажется пустой: когда-то он ушел от семьи, и теперь пытается понять, насколько дорого стоило это решение.

Кино о взрослении, которое случается в любом возрасте, и о попытке честно посмотреть в свое прошлое.

«Джей Келли» (2025)

«Кто бы мог подумать» (2025)

Шведская драма о женщине, которая внезапно узнает о двойной жизни мужа. Петра, уверенная в стабильности, сталкивается с предательством, возвращающим ее в воспоминания пятнадцатилетней давности.

Режиссер Мартина Хааг аккуратно показывает, как травма прошлого накладывается на настоящее, а героиня пытается выбраться из этого слоя за слоем. Никаких громких сцен - только психологическая работа и путь к новому решению.

«Кто бы мог подумать» (2025)

Источник: дзен-канал КИНОМАНЬЯК

Также прочитайте: «Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар»

Фото: Кадр из фильма «Подполье» (2025), «Сентиментальная ценность» (2025), «Джей Келли» (2025), «Кто бы мог подумать» (2025)
Анна Адамайтес
