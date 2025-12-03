Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар»

«Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар»

3 декабря 2025 19:35
«Левша»

Картина, начинающаяся как почти тихая семейная история, неожиданно стала международным событием и официальной заявкой Тайваня на главную кинопремию.

28 ноября на Netflix вышла тайваньская драма «Левша» (2025) — режиссёрский дебют Цзоу Шицзин, давнего соавтора Шона Бэйкера.

Фильм мгновенно собрал 99% «свежести» на Rotten Tomatoes, получил 7,6 на IMDb и был выдвинут Тайванем на «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

Не случайно критики всё чаще формулируют эффект от картины словами «Такое снимают раз в несколько лет».

О чём эта история

В центре сюжета — мать-одиночка Шуфэнь и её две дочери, живущие в тесной квартире в Тайбэе. Семья держит маленькую лапшичную на ночном рынке, но денег хронически не хватает.

Перелом случается, когда младшая Ицзин узнаёт байку о том, что «левой рукой управляет дьявол», и начинает воровать. Детская страшилка оборачивается цепью событий, которые затягивают всех женщин семьи в общий кризис.

«Левша»

Как создавался фильм

Сценарий «Левши» Шицзин и Бэйкер написали ещё в начале 2010-х, но проект долго не удавалось профинансировать.

Съёмки стартовали только в 2022 году, причём фильм сняли на iPhone — в традиции работ Бэйкера. Мировая премьера прошла в программе «Неделя критики» Каннского фестиваля, после чего вокруг картины начал формироваться устойчивый фестивальный интерес.

За что фильм получил 99%

Критики отмечают точную работу с интонацией: «Левша» избегает прямолинейных выводов и не делит героев на «хороших» и «плохих».

Здесь каждая героиня одновременно и жертва обстоятельств, и источник боли для близких. Особенно выделяют работу Нины Е: её Ицзин делает историю одновременно трогательной и тревожной, без умиления и без нажима.

Что смутило зрителей

К финалу часть публики чувствует, что напряжение ослабевает, а отдельные линии — в том числе криминальный пласт — закрываются слишком быстро.

Однако даже скептики признают, что сочетание быта, социального давления и тихой внутренней драмы делает «Левшу» фильмом, который хочется обсуждать.

Также прочитайте: Вы помните её по «Камбэку»: 5 фильмов и сериалов с Василисой Коростышевской, которые цепляют не меньше

Фото: Кадр и фильма «Левша» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Личный наставник Путина станет героем кино: что известно о драме «Мастер», где тренера президента России сыграет Даниил Воробьёв Личный наставник Путина станет героем кино: что известно о драме «Мастер», где тренера президента России сыграет Даниил Воробьёв Читать дальше 4 декабря 2025
После громкого успеха «Руки вверх!» в кино берутся за Басту: что покажут в фильме о нулевых и легендарном музыканте современности После громкого успеха «Руки вверх!» в кино берутся за Басту: что покажут в фильме о нулевых и легендарном музыканте современности Читать дальше 4 декабря 2025
95% на Rotten Tomatoes, восторг критиков, рискованный сюжет: новый фильм с Тимоти Шаламе уже сравнивают с лучшими в десятилетии 95% на Rotten Tomatoes, восторг критиков, рискованный сюжет: новый фильм с Тимоти Шаламе уже сравнивают с лучшими в десятилетии Читать дальше 3 декабря 2025
Сказали себе «гляну потом»? Потом наступило: «Брат навсегда» выходит в цифре — вот точная дата и где включать Сказали себе «гляну потом»? Потом наступило: «Брат навсегда» выходит в цифре — вот точная дата и где включать Читать дальше 2 декабря 2025
Саурон пал, но зло в Средиземье не исчезло: кто мог занять его место после «Властелина колец» Саурон пал, но зло в Средиземье не исчезло: кто мог занять его место после «Властелина колец» Читать дальше 2 декабря 2025
Финал переписали прямо перед съёмками: что пошло не так с новым фильмом по «Звёздным войнам» Финал переписали прямо перед съёмками: что пошло не так с новым фильмом по «Звёздным войнам» Читать дальше 1 декабря 2025
Этот фантастический фильм с Йоханссон провалился в нулевые: зато спустя 20 лет входит в топ-10 самых просматриваемых на Netflix Этот фантастический фильм с Йоханссон провалился в нулевые: зато спустя 20 лет входит в топ-10 самых просматриваемых на Netflix Читать дальше 1 декабря 2025
До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? Читать дальше 4 декабря 2025
Это вам не Брагин с Шибановым. Это лучше. Новый женский дуэт в «Дуплете» рвет шаблоны российских детективов — и делает это идеально Это вам не Брагин с Шибановым. Это лучше. Новый женский дуэт в «Дуплете» рвет шаблоны российских детективов — и делает это идеально Читать дальше 4 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше