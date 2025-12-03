«Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар»

Картина, начинающаяся как почти тихая семейная история, неожиданно стала международным событием и официальной заявкой Тайваня на главную кинопремию.

28 ноября на Netflix вышла тайваньская драма «Левша» (2025) — режиссёрский дебют Цзоу Шицзин, давнего соавтора Шона Бэйкера.

Фильм мгновенно собрал 99% «свежести» на Rotten Tomatoes, получил 7,6 на IMDb и был выдвинут Тайванем на «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

Не случайно критики всё чаще формулируют эффект от картины словами «Такое снимают раз в несколько лет».

О чём эта история

В центре сюжета — мать-одиночка Шуфэнь и её две дочери, живущие в тесной квартире в Тайбэе. Семья держит маленькую лапшичную на ночном рынке, но денег хронически не хватает.

Перелом случается, когда младшая Ицзин узнаёт байку о том, что «левой рукой управляет дьявол», и начинает воровать. Детская страшилка оборачивается цепью событий, которые затягивают всех женщин семьи в общий кризис.

Как создавался фильм

Сценарий «Левши» Шицзин и Бэйкер написали ещё в начале 2010-х, но проект долго не удавалось профинансировать.

Съёмки стартовали только в 2022 году, причём фильм сняли на iPhone — в традиции работ Бэйкера. Мировая премьера прошла в программе «Неделя критики» Каннского фестиваля, после чего вокруг картины начал формироваться устойчивый фестивальный интерес.

За что фильм получил 99%

Критики отмечают точную работу с интонацией: «Левша» избегает прямолинейных выводов и не делит героев на «хороших» и «плохих».

Здесь каждая героиня одновременно и жертва обстоятельств, и источник боли для близких. Особенно выделяют работу Нины Е: её Ицзин делает историю одновременно трогательной и тревожной, без умиления и без нажима.

Что смутило зрителей

К финалу часть публики чувствует, что напряжение ослабевает, а отдельные линии — в том числе криминальный пласт — закрываются слишком быстро.

Однако даже скептики признают, что сочетание быта, социального давления и тихой внутренней драмы делает «Левшу» фильмом, который хочется обсуждать.

Также прочитайте: Вы помните её по «Камбэку»: 5 фильмов и сериалов с Василисой Коростышевской, которые цепляют не меньше